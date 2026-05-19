Potop i nevreme - Nema leta na vidiku: Poznati meteorolog objavio najnoviju prognozu

Do kraja maja očekuje nas pravi vremenski miks, pa se početak leta još ne nazire, kaže za Informer meteorolog Ivan Ristić.

Red kiše, red sunca

Prema vremenskoj prognozi poznatog meteorologa, narednih dana, ali i sve do kraja meseca, očekuje nas promenljivo vreme -red kiše, red sunca.

- Nema još leta na vidiku. Kada kažem leta, mislim na visoke temperature i stabilno vreme bez pljuskova i grmljavine. To nam sledi tek tamo u trećoj dekadi juna. Do tada, širom Srbije biće promenljivo vreme. Toplo, ali uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja merenja kretaće se od 10 do 15 stepeni, dok će preko dana živa varirati od 23. do 28. podelka - priča Ivan Ristić.

Vremenski miks

Međutim, napominje on, tu nije kraj vremenskom rolerkosteru.

- Krajem maja, prema sadašnjoj prognozi, sledi nam još jedno zahlađenje. Očekuju se malo hladnije vreme, uz nekoliko stepeni niže temperature uz veće padavine i pojačan vetar. Što bi se reklo, pravi miks i u Beogradu i u ostalim delovima Srbije - kaže naš sagovornik.

Autor: A.A.

