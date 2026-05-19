CAR:GO od sutra uvodi novu LUX klasu

Domaća platforma za urbanu mobilnost CAR:GO od sutra, 20. maja, proširuje ponudu usluga u okviru svoje aplikacije uvođenjem nove LUX klase, namenjene korisnicima koji žele vrhunski nivo komfora, elegancije i premium iskustva tokom svake vožnje.

Pored postojećih kategorija MINI, EKO i BIZ, korisnicima će od sutra biti dostupna i LUX opcija, u okviru koje će moći da biraju vožnje realizovane vozilima Mercedes S, E i GLE klase.

„Uvođenjem LUX klase nastavljamo da unapređujemo korisničko iskustvo i širimo ponudu u skladu sa potrebama naših korisnika. Želeli smo da omogućimo opciju koja spaja tehnologiju, komfor i premium uslugu na najvišem nivou“, ističu iz menadžmenta CAR:GO.

Nova kategorija osmišljena je za sve one kojima je tokom vožnje važan dodatni nivo udobnosti, privatnosti i prestiža, bilo da je reč o poslovnim sastancima, odlasku na aerodrom, važnim događajima ili jednostavno želji da svakodnevnu vožnju pretvore u posebno iskustvo.

Prostrani enterijeri, vrhunska oprema i tih, udoban ambijent omogućavaju korisnicima da vreme provedeno u vožnji iskoriste za odmor, pripremu za sastanak ili potpuno opuštanje.

U razvoj i pokretanje LUX klase investirano je 1,5 miliona evra, što predstavlja deo šire investicione strategije kompanije vredne ukupno 10 miliona evra, usmerene na obnovu i unapređenje flote, kao i razvoj novih kategorija usluga.

Pored LUX klase, ova investicija obuhvata i formiranje dodatnih servisa poput CAR:GO Taxi i VAN klasa, čime CAR:GO nastavlja da gradi fleksibilan sistem prevoza prilagođen različitim životnim i poslovnim potrebama korisnika.

