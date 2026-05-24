SPREMITE SE ZA TROPSKO LETO: Imaćemo četiri toplotna talasa, a ovaj dan biće najtopliji - TEMPERATURA ĆE IĆI PREKO 40 STEPENI

Srbiju ovog leta očekuju četiri toplotna talasa, a najtopliji dan biće 24. jul, i to s temperaturom koja će u pojedinim mestima biti preko 40 stepeni!

Iako svetski meteorolozi upozoravaju na ubrzani razvoj fenomena Super El Ninjo, koji bi mogao doneti rekordne temperature širom planete, kao i natprosečno toplo leto na Balkanu, uz mogućnost za razvoj superćelijskih oluja, srpski meteorolozi ističu da prema trenutno raspoloživom prognostičkom materijalu, nema proračuna na osnovu kojih se može doneti zaključak da nas u Srbiji očekuje najvrelije leto do sada.

Meteorolog RHMZ Goran Mihajlović ipak potvrđuje da će letnji meseci u Srbiji biti topli i prosečno vlažni.

- Srednja sezonska temperatura se očekuje iznad prosečnih vrednosti, sa odstupanjem oko plus jedan stepen, a broj tropskih dana, odnosno dana s maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30 Celzijusa, prognozira se u intervalu od 35 do 55 dana. Očekivane padavine tokom letnje sezone su u granicama višegodišnjih vrednosti, odnosno od 150 do 250 mm u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 220 do 290 mm, a broj dana s padavinama u nižim predelima bi bio od 22 do 33, a u brdsko-planinskim predelima do 40 dana, s padavinama - navodi Mihajlović.

Deset tropskih noći godišnje

Meteorolog RHMZ Goran Mihajlović podseća da su toplotni talasi i tropske noći svakako klimatska karakteristika našeg područja:

- Primera radi, u periodu od 1961. do 1990. broj tropskih noći zabeležen na meteorološkim stanicama, izuzev Beograda, bio je manji od jedne tropske noći godišnje, dok je u poslednjih dvadesetak godina evidentirano od pet do 10 tropskih noći godišnje. Prema navedenom, a s obzirom na to da očekujemo toplo leto, svakako treba računati i na pojavu toplih talasa i tropskih noći, odnosno noći kada minimalna temperature nije manja od 20 stepeni.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, objašnjava da Super El Ninjo znači da je temperatura kod Pacifika iznad normalne, te da je taj deo okeana topao.

Toplotna kupola

- Postoje faze na tom modelu Pacifika, neki put su hladnije, neki put toplije, e sad, kako će to uticati na vreme kod nas, to se ne zna tačno. Inače, ove godine se očekuje toplo leto, koje će početi i s kalendarskim početkom leta. Krajem juna će temperature ići i do 35 stepeni. Tada će doći do stabilizacije vremena i do jačanja afričkog anticiklona, to je tzv. toplotna kupola, koja se stvara iznad Balkana i Srednje Evrope, a koja će i ove godine obeležiti leto u Evropi i kod nas - objašnjava Ristić i dodaje:

- Biće manjih prekida i slabljenja toplotne kupole usled priliva svežeg vazduha sa severozapada i u tim danima su moguće grmljavinske oluje, grad i veće količine padavina. Što se tiče superćelijskih oluja, neophodno je da temperatura Jadranskog mora bude oko 30 stepeni duži vremenski period, moramo da pratimo temperatura mora.

Početkom jula biće promenljivo vreme, a u trećoj dekadi sledi stabilizacija i ujedno najtoliji deo leta:

- Oko 24. jula obično bude najtopliji dan u godini, ove godine očekujemo isto, a temperatura u pojedinim gradovima biće i preko 40 stepeni. Avgust je malo svežiji od jula, uglavnom suvo i toplo vreme, sredinom avgusta opet ima šansi za toplotni talas s temperaturama oko 40 stepeni. Ovog leta imaćemo četiri toplotna talasa.

Autor: S.M.