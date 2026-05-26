Istorijska odluka na pomolu! Građani Srbije bez rominga sa EU: Završni pregovori počinju 3. juna

Države članice EU praktično su postigle dogovor o početku pregovora o ukidanju troškova rominga za građane Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana, a formalna odluka o tome očekuje se 3. juna.

Kako pišu Novosti, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, zeleno svetlo država članica omogućilo bi Evropskoj komisiji da već u junu započne bilateralne pregovore sa svakom od zemalja regiona pojedinačno o uključivanju u evropski sistem rominga bez dodatnih troškova.

Odluka će se odnositi na sve zemlje članice EU, ali i na one izvan Unije koje su deo sistema bez rominga, poput Norveške, Islanda i, odskora, Ukrajine i Moldavije.

Prema diplomatskim izvorima, države članice su već u principu usaglasile stav o pregovaračkom mandatu, a puna saglasnost očekuje se nakon što još dve zemlje EU "provere određene tehničke detalje". Plan Brisela je da ambasadori zemalja članica formalno odobre mandat za pregovore 3. juna, a da odluku dan kasnije potvrde ministri EU.

Otpočinjanje pregovora

Na osnovu toga Evropska komisija bi otvorila pregovore sa Srbijom i ostalim partnerima iz regiona. U Briselu se očekuje da će upravo ova inicijativa biti predstavljena kao jedno od glavnih konkretnih dostignuća približavanja regiona Evropskoj uniji na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana 5. juna u Tivtu u Crnoj Gori.

Evropska komisija je još krajem februara zatražila mandat od zemalja članica za pregovore o uključivanju Zapadnog Balkana u evropski sistem koji omogućava građanima da koriste mobilne telefone bez dodatnih troškova rominga. U Evropskoj komisiji se ne izjašnjavaju o preciznom datumu ukidanja rominga i navode da će to zavisiti od toka pregovora i brzine kojom će Srbija i druge zemlje usvojiti pravila i zakone EU u oblasti telekomunikacija i rominga.

Brisel nezvanično procenjuje da bi prve zemlje Zapadnog Balkana mogle da ukinu roming sa EU već tokom prve polovine 2027. godine, ukoliko pregovori i tehničko usklađivanje budu tekli bez većih zastoja. Iskustvo Ukrajine i Moldavije, koje su u evropski sistem rominga ušle 1. januara ove godine, pokazuje da je čitav proces trajao između šest meseci i godinu dana, pri čemu su ove dve zemlje krenule sa drugačije početne pozicije, oslanjajući se na postojeće sporazume o pridruživanju sa EU.

Autor: S.M.