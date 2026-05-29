TIŠINU IM JE ZAMENIO SMEHOM! Željko Mitrović ulepšao dane porodici Vasović iz Čačka, pa pomenuo velike privrednike i najavio UTAKMICU SOLIDARNOSTI (VIDEO)

Za ovo četvoro dece svet se srušio onog dana, kada je osoba koja im je pružila život, odlučila da ode iz njihovih života. Odrastanje bez majke za Aleksandru, Andreu, Teu i Andreja, najveći je udarac. U teškim danima sav teret na sebe preuzeo je samohrani otac Dragan.

Kada se činilo da su im sva vrata zatvorena, u Čačak je stigao Željko Mitrović, kako bi ovoj porodici tišinu zamenio smehom, pružio podršku i promenio dane koji dolaze.

Stvarajući veliku porodicu dobrih ljudi, gde će svakom pomoći, vlasnik Pink Media Group Vasovićima je doneo poklone i pola miliona dinara, dok je za maturantkinju Andreu imao i posebno iznenađenje.

- Andrea, ideš na maturu? Evo jedna maturska haljina, pazi imaš i ostale, pa izaberi - rekao je Mitrović i istakao u razgovoru sa decom da je život lep, ali da jeste pun prepreka:

Život je lepa stvar i samo veselo, optimizam, a nada je tu, nada je stigla sa mnom. Život spaja i razdvaja, ali svakako ćete, bar u mislima, voleti svoju majku zauvek i to treba tako da ostane i da bude

Dodao je da uvek mogu da računaju na njegovu podršku i podsetio da će pomoć ove godine dobiti 250 porodica, što je za četiri godine hiljadu, a kada se to posmatra kroz decu to je četiri, pet, šest hiljada mališana.

- Izračunao sam da ovakvih familija postoji samo šest hiljada u Srbiji. Ja ću sam pomoći hiljadu za tri do četiri godine. Šta to znači? To znači da bi samo nekoliko velikih privrednika koji ostvaruju velike profite moglo da to izgura. Ako bi skratili čak i period, par desetina privrednika bi moglo da to da omogući za sve porodice sa samohranim majkama i samohranim očevima, koje imaju više od troje dece za godinu dana - rekao je Mitrović.

Napomenuo je da država ne može sve, ali da će porast BDP doneti i veće budžete za socijalne programe.

- Ali dok to ne stigne, mi smo tu - istakao je Mitrović i najavio 'utakmicu solidarnosti' između privrednika, a u tom projektu će učestvovati i Privredna komora Srbije.

Kako je istakao, dogovorio se već sa Auto Čačkom, a ima u glavi još tri ili četiri privrednika za koje zna da su pozitivni i da imaju veliko srce.

- Dovoljno je da nas ima 20, 30 pa uđemo u takmičenje i neće biti isto da li sam na šestoj ili trećoj ili prvoj poziciji - rekao je Mitrović.

I ovako izgleda novi početak za porodicu Vasovića, a čovek sa velikom kilometražom dobrote iza sebe, svoju misiju nastavlja dalje u celom regionu, zbog čega je Željko Mitrović postao sinonim za humanost, solidarnost, ljubav i podršku koja stiže kada je najpotrebnije.

Autor: S.M.