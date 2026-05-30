KIKINĐANI SVE VIŠE U PRIVREDNIM VODAMA Ministarka Mesarović: U gradu je 1864 privrednika, od kojih najviše žena i mladih koji koriste konkurse Ministarstva privrede EVO ŠTA JE PORUČILA

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Kikindi je razgovarala sa privrednicima i preduzetnicima koji se bave starim i umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti o tome kako država može da im pomogne u daljem razvoju poslova.

-Razgovarali smo o tome na koji način država u daljem periodu može da pomogne njihovo poslovanje, kako dalje da afirmišemo njihov posao i ukupan obim poslovanja, kao i na koja tržišta mogu da izađu. Veoma sam ponosna na to što sam što sam skoro od svakog čula da je u prethodnih nekoliko godina koristio podršku Ministarstva privrede, a posebno u poslednje tri godine, kada je predsednik Vučić inicirao raspisivanje konkursa od 100 posto nepovratnih sredstava za one koji se bave starim zanatima i poslovima domaće radinosti. Veoma je uticao na to da imamao veliki broj novosertifikovanih starih zanatlija. Svako je ocenio da mu je baš taj konkurs pomogao da opstanu i da nastave dalje poslovanje - rekla je Mesarović.

U Kikindi, kako je rekla Mesarović, od 2012. godine primetan je konstantan porast broja privrednika.



-Za Kikindu je veoma specifično, a to i brojke pokazuju, zbog čega sam veoma srećna, da od 2012. godine imamo konstantan porast broja privrednika. Taj rezervoar je nešto na čemu ćemo u budućnosti raditi. Danas imamo 1864 registrovana preduzetnika na teritoriji Grada Kikinde. Imamao i 500 registrovanih privrednih društava. Preduzetništvo je nešto što predstavlja potencijal za razvoj u ovakvim sredinama. I u to ćemo u narednom periodu ulagati. U strukturi tog preduzetništva je zanimljivo da je 700 preduzetnica registrovano, mladih čak 400. Na razvoju toga ćemo raditi i ubuduće kroz naše konkurse. Da i dalje pomognemo otvaranje novih radih mesta u našoj Kikindi - rekla je Mesarović.

Autor: S.M.