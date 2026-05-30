MINISTARKA PAVKOV SAOPŠTILA: Mladunci bele čiope su dobro, u toku zbrinjavanje i hranjenje (FOTO+VIDEO)

Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije je, zajedno sa predstavnicima Opštine Stari Grad, na terenu na lokaciji Palate „Albanija“, u hitno organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope.

Želim da obavestim sve građane koji iskreno brinu za bele čiope u Palati ‘Albanija’ da su, prema informacijama sa terena, mladunci bele čiope dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka.

U toku je akcija zbrinjavanja i hranjenja”, rekla je ministarka Sara Pavkov.

Ministarka poručuje da se o pticama vodi računa, a baner kojim je zatvoren prilaz gnezdima biće u najkraćem roku premešten na drugu lokaciju.

„Ovo je još jedan primer zajedništva na delu. Zahvaljujem svim dobronamernim građanima koji su doprineli brzoj reakciji nadležnih institucija. A svima koji bi i ovu situaciju da iskoriste za političko profitiranje poručujem da je država pokazala da brine i da u svakoj situaciji postupa u interesu građana i zaštite prirode“, rekla je Pavkov.

