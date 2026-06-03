NOVI NAČELNIK PU ŠABAC: Pukovnik policije Dejan Frković postavljen na čelo policijske uprave!

Rešenjem direktora policije, za novog načelnika Policijske uprave u Šapcu postavljen je pukovnik policije Dejan Frković.

Novi načelnik šabačke policije iza sebe ima bogatu profesionalnu karijeru i dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama unutar Ministarstva unutrašnjih poslova.

Od Žandarmerije do Direkcije policije

Dejan Frković je po obrazovanju diplomirani pravnik, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) zaposlen je od 2003. godine.

Svoju karijeru započeo je u Odredu Žandarmerije u Kraljevu, gde je godinama uspešno obavljao važne rukovodeće dužnosti — počevši od komandira voda, pa sve do pomoćnika komandanta ove elitne jedinice.

Iskustvo u radu sa specijalnim jedinicama

Od 2019. godine, pukovnik Frković prešao je u Direkciju policije, gde je postavljen na radno mesto glavnog koordinatora za specijalne i posebne jedinice policije. Na toj poziciji bio je konkretno zadužen za koordinaciju rada Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije.

Pre stupanja na novu dužnost u Šapcu, Frković je radio i u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Tokom svoje dugogodišnje karijere, uspešno je završio brojne domaće i međunarodne obuke, kao i specijalizovane kurseve namenjene pripadnicima specijalnih i posebnih jedinica policije.



Autor: D.S.