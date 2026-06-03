VELIKI SASTANCI U VAŠINGTONU: Ekspo 2027 pred američkim Kongresom, SAD potvrdile dolazak u Beograd!

Ekspo 2027 Beograd učestvovaće na više izuzetno važnih događaja u Vašingtonu 4. i 5. juna, u okviru intenzivnog jačanja transatlantske saradnje i partnerstva, a među ključnim dešavanjima izdvaja se i velika panel diskusija u samom američkom Kongresu.

Prvog dana ove važne posete planirano je održavanje okruglog stola u organizaciji Atlantskog veća sa izuzetno značajnom temom: "Inovacije i ekonomski razvoj u jugoistočnoj Evropi".

Ko sve učestvuje na elitnom skupu u SAD?

Na ovom prestižnom skupu u Vašingtonu učestvovaće najviši zvaničnici i predstavnici svetskih giganata:

Igor Kovačević – glavni operativni direktor i direktor Odeljenja za međunarodne učesnike Ekspo 2027 Beograd.

Dejvid Rejder – potpredsednik i rukovodilac za razvoj poslovanja sa državnim sektorom u kompaniji "Archer Aviation".

Agostino Santoni – potpredsednik kompanije Cisko (Cisco) za Južnu Evropu.

Gevin M. Vaks – šef Kabineta podsekretara za javnu diplomatiju i javne poslove SAD za Ekspo 2027 u Stejt Departmentu.

Nakon radnog dela, biće organizovan i svečani prijem na čuvenom Kapitol hilu, gde je planirano zvanično obraćanje izvršnog potpredsednika Transatlantske liderske mreže Saše Toperića, članice Kongresa Klaudije Teni, kao i Igora Kovačevića i Gevina Vaksa. Velika panel diskusija u američkom Kongresu predviđena je za 5. jun, a moderator će biti Piter Rof.

Rezultat intenzivne diplomatije Srbije

Svečanim potpisivanjem Ugovora o učešću polovinom maja, Sjedinjene Američke Države su i zvanično potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu. Dolazak SAD se ocenjuje kao ogroman uspeh i vetar u leđa međunarodnom ugledu izložbe, što je direktan rezultat intenzivnih diplomatskih aktivnosti Srbije.

Na događajima u Vašingtonu planirano je prisustvo brojnih ambasadora i diplomata akreditovanih u SAD, predstavnika medija, poslovne zajednice, kao i tink-tenk zajednice iz američke prestonice.

Očekuje se preko četiri miliona ljudi, oboren istorijski rekord!

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, pod simboličnim sloganom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Procene su da će tokom tri meseca trajanja privući više od četiri miliona posetilaca.

Da je Srbija uradila istorijski posao govori i podatak da je do sada učešće potvrdilo čak 138 međunarodnih učesnika. Ovo je zvanično rekordan broj učesnika ikada zabeležen u istoriji kada su u pitanju specijalizovane izložbe širom sveta!



Autor: D.S.