Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je telegram saučešća porodici stradalog starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Druge brigade Kopnene vojske, u kojem se kaže:
„Sa neizmernim bolom i tugom primio sam vest o pogibiji starijeg vodnika Milovana Jovanovića angažovanog u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.
U ovim teškim trenucima primite najiskrenije i najdublje saučešće u moje ime, kao i u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Vaša porodica izgubila je sina, supruga i oca. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izgubili su časnog i odanog podoficira, čoveka koji je dao svoj život služeći u misiji koja obezbeđuje mir.
Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su uz Vas, spremni da Vam uputimo svaki mogući vid pomoći i podrške.
Neka je večni mir i pokoj duše Milovanu.
Ministar odbrane Bratislav Gašić”
Autor: Pink.rs