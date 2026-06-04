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'Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka' Gašić uputio telegram saučešća porodici stradalog Jovanovića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je telegram saučešća porodici stradalog starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Druge brigade Kopnene vojske, u kojem se kaže:

„Sa neizmernim bolom i tugom primio sam vest o pogibiji starijeg vodnika Milovana Jovanovića angažovanog u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

U ovim teškim trenucima primite najiskrenije i najdublje saučešće u moje ime, kao i u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vaša porodica izgubila je sina, supruga i oca. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izgubili su časnog i odanog podoficira, čoveka koji je dao svoj život služeći u misiji koja obezbeđuje mir.

Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su uz Vas, spremni da Vam uputimo svaki mogući vid pomoći i podrške.

Neka je večni mir i pokoj duše Milovanu.

Ministar odbrane Bratislav Gašić”

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Autor: Pink.rs

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