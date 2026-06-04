'Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka' Gašić uputio telegram saučešća porodici stradalog Jovanovića

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je telegram saučešća porodici stradalog starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Druge brigade Kopnene vojske, u kojem se kaže:

„Sa neizmernim bolom i tugom primio sam vest o pogibiji starijeg vodnika Milovana Jovanovića angažovanog u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

U ovim teškim trenucima primite najiskrenije i najdublje saučešće u moje ime, kao i u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vaša porodica izgubila je sina, supruga i oca. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izgubili su časnog i odanog podoficira, čoveka koji je dao svoj život služeći u misiji koja obezbeđuje mir.

Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su uz Vas, spremni da Vam uputimo svaki mogući vid pomoći i podrške.

Neka je večni mir i pokoj duše Milovanu.

Ministar odbrane Bratislav Gašić”

Autor: Pink.rs