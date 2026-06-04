Đurđević Stamenkovski potpisala je Sporazum o saradnji sa predsednikom opštine Zubin Potok

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo je sredstva za finansiranje usluga socijalne zaštite u zajednici na području 21 lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji.

Tim povodom, ministarka Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je Sporazum o saradnji sa predsednikom opštine Zubin Potok Srđanom Vulovićem.

Ministarka je naglasila da su ovim sredstvima obezbeđeni uslovi za kontinuirano pružanje ključnih usluga socijalne zaštite, pre svega pomoći u kući za starije sugrađane i usluge ličnog pratioca za decu sa smetnjama u razvoju, koje koristi više od 500 korisnika širom Kosova i Metohije.

„Naša dužnost je da budemo uz naš narod na Kosovu i Metohiji i da konkretnim merama potvrđujemo da država Srbija brine o svakom svom građaninu. Obezbeđena sredstva predstavljaju još jedan korak u jačanju sistema podrške najosetljivijim kategorijama stanovništva i dokaz su naše trajne posvećenosti unapređenju socijalne zaštite“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da socijalna zaštita predstavlja jedan od temelja društvene solidarnosti i odgovornosti države prema svojim građanima.

„Uprkos brojnim izazovima sa kojima se suočavamo na terenu, nastavljamo da jačamo mrežu podrške i obezbeđujemo usluge koje su našim korisnicima neophodne. Naš cilj je da niko ne bude zaboravljen i da svaki čovek, bez obzira na mesto u kojem živi, ima pristup podršci koja mu je potrebna“, zaključila je ministarka.