Stiže li leto koje će Srbija pamtiti decenijama? Meteorolog otkrio šta nas čeka

Stižu prve procene za najtopliji deo godine.

Dok se Srbija priprema za prvi ozbiljan toplotni talas ovog leta, sve češće se mogu čuti upozorenja da bi pred nama moglo biti jedno od najtoplijih leta u istoriji merenja. Ipak, meteorolog Nedeljko Todorović upozorava da za takve tvrdnje za sada nema dovoljno pouzdanih dokaza.

Todorović je istakao da prognoze ukazuju na natprosečno toplo leto, ali da je prerano govoriti o obaranju temperaturnih rekorda.

Nakon prolaska atmosferskog fronta koji je Srbiji doneo pljuskove, grmljavinu i lokalne nepogode, temperature su osetno niže nego prethodnih dana.

Prema njegovim rečima, oblačnost nad Beogradom i priliv svežijeg vazduha sa istoka Evrope doveli su do pada temperature za pet do šest stepeni u odnosu na prethodni dan.

U pojedinim krajevima Srbije zabeleženi su i obilni pljuskovi sa količinom padavina između 30 i 40 milimetara, dok je lokalno padao i grad.

Meteorolog podseća da je jun tradicionalno najkišovitiji mesec u Srbiji.

– Prošle godine imali smo izuzetak. U Beogradu je tokom celog juna palo svega 0,1 milimetar kiše, dok je prosečna količina gotovo 90 milimetara. To je bio rekordno sušan jun, ali takvi ekstremi se povremeno dešavaju – objasnio je Todorović.

Kada je reč o letu 2026. godine, on smatra da različiti meteorološki modeli za sada ne daju dovoljno osnova za tvrdnje da će ovo biti najtoplije leto ikada zabeleženo.

– Realnije je očekivati natprosečno toplo leto, slično prethodnim godinama ili možda neznatno svežije od nekih skorijih sezona – naveo je meteorolog.

Najviše temperature očekuju se tokom jula i avgusta, kada bi živa u termometru mogla da se približi granici od 40 stepeni Celzijusa.

Todorović ističe da temperature od oko 40 stepeni nisu nova pojava i da su slične vrednosti beležene i pre više od jednog veka.

- Analiza 140 godina meteoroloških merenja u Beogradu pokazuje da su slične temperature zabeležene i tokom dvadesetih, tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka. Postoji određena periodičnost koja se javlja na svakih 50 do 60 godina - rekao je on.

Ipak, dodaje da su poslednjih godina sve češći veoma topli dani i tropske noći, posebno u velikim gradovima.

Na pitanje da li je leto već počelo, Todorović nema dilemu.

- Čim smo imali temperature od 30 stepeni, leto je praktično stiglo. Tokom juna su normalna kraća osveženja na svakih nekoliko dana, ali letnji period je već počeo - naglasio je meteorolog.

Prema prosečnim vrednostima, period sa temperaturama iznad 30 stepeni u Srbiji traje od kraja maja do kraja septembra, odnosno oko stotinu dana godišnje.

Za građane koji planiraju odmor na moru, Todorović navodi da je trenutno najtoplije more u istočnom Mediteranu, naročito duž južne obale Turske.

- Što južnije, to je more toplije. Južna obala Turske ima prednost i na početku i na kraju sezone jer mnogo duže zadržava toplotu - objasnio je.

Temperature mora u većem delu Mediterana trenutno se kreću između 17 i 20 stepeni, ali se očekuje njihovo dodatno zagrevanje tokom narednih nedelja.

Autor: A.A.