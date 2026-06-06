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UZ NAJVIŠE CRKVENE I DRŽAVNE POČASTI: Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen sa aerodroma 'Nikola Tesla' na let ka Svetoj Gori (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/amir hamzagić ||

Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je danas sa aerodrom "Nikola Tesla" na let kao manastiru Vatoped na Svetoj Gori.

Ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja prisustvovali su patrijarh Porfirije, ministri u Vladi Srbije Adrijana Mesarović, Ivica Dačić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nenad Popović i direktor policije Dragan Vasiljević.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Pojas je ispraćen uz najviše crkvene i državne počasti, Gardu Vojske Srbije i pripadnice folkornih društava koje su bacale latice ruža.

Patrijarh je još jednom na aerodromu pozvao sve okupljanje ministre, pripadnike Vojske i policije kao i radnike aerodroma Nikola Tesla da celivaju Časni pojas, što su oni i učinili.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Zatim je ispratio Časni pojas i igumana manastira Vatoped Jefrema.

U avionu se, pored svetinje, nalaze i monasi manastira Vatopeda, kao i ministar u Vladi Srbije Nenad Popović.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Prethodno je u Hramu Svetog Save održan moleban koji je predvodio patrijarh srpski Porfirije

U Hramu je jutros patrijarh služio liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja vernika.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Patrijarh Porfirije je u besedi na liturgiji istakao da će iako ta svetinja danas napušta Beograd ostati blagoslov koji je taj pojas doneo našem narodu.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.

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Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Hram Svetog Save

#SPC

#patrijarh Porfirije

#pojas presvete Bogorodice

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