UZ NAJVIŠE CRKVENE I DRŽAVNE POČASTI: Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen sa aerodroma 'Nikola Tesla' na let ka Svetoj Gori (FOTO)

Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je danas sa aerodrom "Nikola Tesla" na let kao manastiru Vatoped na Svetoj Gori.
Ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja prisustvovali su patrijarh Porfirije, ministri u Vladi Srbije Adrijana Mesarović, Ivica Dačić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nenad Popović i direktor policije Dragan Vasiljević.
Pojas je ispraćen uz najviše crkvene i državne počasti, Gardu Vojske Srbije i pripadnice folkornih društava koje su bacale latice ruža.
Patrijarh je još jednom na aerodromu pozvao sve okupljanje ministre, pripadnike Vojske i policije kao i radnike aerodroma Nikola Tesla da celivaju Časni pojas, što su oni i učinili.
Zatim je ispratio Časni pojas i igumana manastira Vatoped Jefrema.
U avionu se, pored svetinje, nalaze i monasi manastira Vatopeda, kao i ministar u Vladi Srbije Nenad Popović.
Prethodno je u Hramu Svetog Save održan moleban koji je predvodio patrijarh srpski Porfirije
U Hramu je jutros patrijarh služio liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja vernika.
Patrijarh Porfirije je u besedi na liturgiji istakao da će iako ta svetinja danas napušta Beograd ostati blagoslov koji je taj pojas doneo našem narodu.
Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.
Autor: Marija Radić