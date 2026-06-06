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'NIKADA NISAM SVEDOČILA LEPŠEM PRIZORU...' Ministarka Đurđević Stamenkovski u suzama tokom ispraćaja pojasa Presvete Bogorodice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/amir hamzagić ||

Pojas Presvete Bogorodice danas je uz najviše verske i državne počasti ispraćen iz Srbije u manastir Vatoped.

Bogosluženju je prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je posle ispraćaja poslala snažnu poruku i podelila na zvaničnom Instagram nalogu snimak trenutka kada je svetinja krenula na Svetu Goru.

- Ispratili smo Tvoj pojas, Majko naša, ali blagoslov Bogorodice ostao je sa nama. Hvala ti, Gospode na svemu. Još nam nisu uzeli dušu…. Nikada nisam svedočila lepšem prizoru. Ljudi su u suzama ispratili Časni pojas. Deca su mahala i posipala latice ruža. Grci kažu da ovakav ispraćaj nigde nisu doživeli.

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#Milica Đurđević Stamenkovski

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