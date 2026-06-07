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NEPOGODE PONOVO STIŽU U SRBIJU: RHMZ objavio detaljnu prognozu za naredne dane, evo šta nas sve čeka

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, Društvene mreže ||

U Srbiji će danas biti toplo i promenljivo oblačno sa temperaturom do 30 stepeni, dok se u pojedinim krajevima očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Toplo i promenljivo vreme očekuje se danas u Srbiji, uz najvišu dnevnu temperaturu od 26 do 30 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu i zapadu zemlje jutro i prepodne ponegde će doneti kratkotrajnu kišu, dok će u drugom delu dana preovlađivati sunčano vreme.

U ostalim krajevima Srbije zadržaće se nestabilnije vremenske prilike, pa se mestimično očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni.

Slično vreme očekuje se i u Beogradu. Ujutro i prepodne biće promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok se posle podne očekuje više sunčanih intervala. Najniža temperatura kretaće se između 16 i 18 stepeni, a najviša će biti oko 29 stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do srede će u većem delu Srbije preovlađivati pretežno sunčano i toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 28 do 32 stepena. U brdsko-planinskim predelima povremeno je moguć lokalni razvoj oblačnosti, ponegde praćen kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Promena vremena očekuje se u sredu i četvrtak, kada će biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, kao i pad temperature. Od petka se prognozira promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo vreme.

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Autor: Marija Radić

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