GUŽVE NA GRANICAMA: Kamiondžije čekaju satima, evo gde su najveći zastoji i koliko se stoji na izlazima iz Srbije

Teretna motorna vozila i danas se suočavaju sa dužim zadržavanjima na izlazima iz Srbije, a najveće gužve su na prelazima ka Hrvatskoj, saopštilo je javno preduzeće "Putevi Srbije".

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na pojedinim graničnim prelazima formirane su kolone teretnjaka, a vozači čekaju i po nekoliko sati kako bi napustili zemlju.

Najduža zadržavanja na prelazima Šid i Batrovci

Najveće gužve zabeležene su na graničnom prelazu Šid, gde kamioni na izlazu čekaju četiri sata. Značajno zadržavanje je i na Batrovcima, takođe prema Hrvatskoj, gde se na prolaz čeka oko tri sata.

Pojačan saobraćaj i ka Mađarskoj i Bosni

Gužve za teretni saobraćaj nisu zaobišle ni druge pravce, pa se na prelazima ka Bosni i Hercegovini i Mađarskoj beleže sledeća zadržavanja:

- Sremska Rača (prema BiH) – čekanje dva sata.

- Kelebija (prema Mađarskoj) – čekanje dva sata.

- Horgoš (prema Mađarskoj) – zadržavanje iznosi 90 minuta.

Za razliku od teretnih vozila, na ostalim graničnim prelazima u zemlji trenutno nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, navode iz "Puteva Srbije".

Autor: D.S.