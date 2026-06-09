GUŽVE NA GRANICAMA: Kamiondžije čekaju satima, evo gde su najveći zastoji i koliko se stoji na izlazima iz Srbije

Teretna motorna vozila i danas se suočavaju sa dužim zadržavanjima na izlazima iz Srbije, a najveće gužve su na prelazima ka Hrvatskoj, saopštilo je javno preduzeće "Putevi Srbije".
Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na pojedinim graničnim prelazima formirane su kolone teretnjaka, a vozači čekaju i po nekoliko sati kako bi napustili zemlju.
Najduža zadržavanja na prelazima Šid i Batrovci
Najveće gužve zabeležene su na graničnom prelazu Šid, gde kamioni na izlazu čekaju četiri sata. Značajno zadržavanje je i na Batrovcima, takođe prema Hrvatskoj, gde se na prolaz čeka oko tri sata.
Pojačan saobraćaj i ka Mađarskoj i Bosni
Gužve za teretni saobraćaj nisu zaobišle ni druge pravce, pa se na prelazima ka Bosni i Hercegovini i Mađarskoj beleže sledeća zadržavanja:
- Sremska Rača (prema BiH) – čekanje dva sata.
- Kelebija (prema Mađarskoj) – čekanje dva sata.
- Horgoš (prema Mađarskoj) – zadržavanje iznosi 90 minuta.
Za razliku od teretnih vozila, na ostalim graničnim prelazima u zemlji trenutno nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, navode iz "Puteva Srbije".
Autor: D.S.