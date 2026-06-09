Đurđević Stamenkovski: Krećemo u aktivnosti pod nazivom 'Među svojim'

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas sedmočlano domaćinstvo Bratislava Obradovića u Jasiki, u Kruševcu, i poručila da će njeno ministarstvo narednih meseci sprovoditi niz aktivnosti pod nazivom ''Među svojima''.

Ministarka je rekla da su danas u dvorište domaćina u Jasiki pozvali meštane, predstavnike udruženja koji zastupaju roditelje, decu, osobe sa invaliditetom, korisnike socijalne zaštite i njenih različitih vidova, boračka udruženja, predstavnike lokalnih samouprava, mesne zajednice.

"Želimo da upravo ovde, bez barijera, van institucija, van kancelarija, van zatvorenih prostora, razgovaramo sa ljudima. I danas ovde nisam kao ministar ili neko ko se bavi politikom kako bih držala govore, već sam ovde da njih čujem. I verujem daćemo upravo ovakvim aktivnostima mnogo naučiti o potrebama naših građana i da je ovo prilika da u ovakvim formatima, u ovakvim konceptima, i oni budu slobodniji da iznesu svoje probleme, da postave određena pitanja, da se informišu o određenim pravima", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala da smatra da su Srbiju očuvali takvi ambijenti, otvorenost srca, gostoprimstvo, naša dvorišta i naša domaćinstva.

Navela je da u niz aktivnosti pod nazivom ''Među svojima'' kreću iz Kruševca, ali da im je namera da narednih meseci održe najmanje 50 ovakvih okupljanja.

"Do kraja nedelje obićićemo i dvorišta i domaćinstva u Kragujevcu, zatim u Sremu, u Inđiji, Sremskoj Mitrovici, pa one tamo naredne nedelje u Kolubarskom okrugu. Svaka kuća zaslužuje poštovanje i pažnju institucija. Među svojima je pristup, dakle to nije kampanja, to je pristup institucije ka ljudima, da budemo bliži našem narodu, da ih čujemo, da ih bolje razumemo, da izađemo na teren, da napustimo svoje kabinete, svoje kancelarije i da budemo ovde gde se dešava život", istakla je ministarka.

Kako je rekla, za Srbiju je najveće blago opstanak upravo takvih domaćinstava, takvih kuća, sela, i gradova i čitavih okruga zato što je tu sav naš potencijal i identitetski i ekonomski i privredni.

"Danas smo posetili i lica kojima smo uručili subvencije za samozapošljavanje u okviru programa "Garancija za mlade", jer nema većeg blaga za jedan grad nego da mladi ljudi ovde ostanu, rade, privređuju, zasnivaju svoje porodice. Tako daćemo danas i ovde prisutnima predstaviti naše programe za zapošljavanje, subvencije za samozapošljavanje, za različite podsticaje, i uverena sam da je "Među svojima" jedno osveženje kada je u pitanju pristup institucijama", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Kako je rekla, žele da budu blizu građanima, da im budu dostupni i da, kako je rekla, razbiju famu da su institucije od naroda otrgnute.

Pre obilaska domaćinstva Bratislava Obradovića u Jasiki, Đurđević Stamenkovski je otvorila šahovski turnir za osobe sa invaliditetom, koje je organizovao Savez distrofičara Srbije OSI.

Ministarka je rekla da joj je veliko zadovoljstvo što je na otvaranju tog turnira i da to dokazuje da Savez distrofičara održava kontinuitet dobrih starih aktivnosti, pošto je to već 50. takmičenje koje organizuju.

"To pokazuje snagu i ovog saveza, i pokazuje snagu, pre svega, vaše volje. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovoj 2026. godini opredelilo je za nešto manje od 30 odsto veći budžet kao podršku Savezu distrofičara Srbije, odnosno preko 17 miliona dinara ove godine namenjeno je za aktivnosti saveza koje će biti sprovedene u 11 lokalnih samouprava", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović izjavio je da je njegovom gradu pripala čast da bude domaćin takvog turnira i naglasio da se nada da će svi oni poneti lepe uspomene iz Kruševca, ne samo po igri, već i po druženju.

"I nije slučajno zašto se baš kada obeležavamo i Vidovdan održava i 50. jubilarni turnir u šahu. Svima želim danas, puno pre svega, uspeha, i ono što je najznačajnije, a što možemo svi da naučimo, to je da u šahu, bez obzira ko je pobedio ili ko je izgubio, opet se figure vrate na to isto polje i daje se jednaka šansa svima za neke nove uspehe", poručio je Manojlović.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić rekao je da su u Šahovskom savezu ovu godinu proglasili godinom osoba sa invaliditetom u šahu.

"Želimo da damo veći doprinos, želimo da vas više ima sa nama. Znate da u Beogradu, Nišu, Novom Sadu postoje klubovi koji odlično rade, koji se takmiče, bar sa onim najboljima. Ja želim da i vi učestvujete u tome. Radićemo u septembru mesecu, imamo Olimpijadu u Uzbekistanu. Želimo da napravimo najbolje što Srbija ima. Da naša paraolimpijska selekcija, zašto da ne da se ne nadamo i medalji, da pokažemo da smo među najboljima u svetu, ono što Srbija jeste", rekao je Jorgić.

Dodao je da orden Karađorđeva zvezda trećeg stepena, koju mu je na Dan državnosti uručio predsednik države, pripada i svim šahistima i zaposlenima u Šahovskom savezu.

On je pozvao sve šahiste sa invaliditetom da učestvuju sa njima na Srbija Openu koji će biti od 13. do 21. jula u Beogradu, u hotelu Metropol, i istakao da će biti oslobođeni kotizacija.

Predsednik Saveza distrofičara Srbije Dušan Trojanović poželeo je dobrodošlicu svima na otvaranju 50. jubilarnog Republičkog šahovskog prvenstva Saveza distrofičara Srbije i istakao da je ponosan što je član šahovske zajednice.

"Ponosan sam što sam deo vas. Rećiću tri reči, tri pojma, koje nekad malo olako shvatimo: posvećenost, ponos, zahvalnost. Posvećenost. Šah je jedna delatnost ljudskog uma koja zahteva istrajnost, upornost. Posvećenost. Šah nas uči kako da iz poraza izađemo jači. Šah nas osnaži. Čas, šah nas nauči da poštujemo protivnika. Ponos. Ponosni smo što smo deo ovog naroda bogate tradicije, naroda koji ima srce, ima dušu, koji ume da voli, koji zna da prašta", rekao je Trojanović.

Autor: Pink.rs