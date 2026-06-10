Izdavaće se HITNA UPOZORENJA 1 do 2 časa unapred, najnovije oglašavanje RHMZ-a: Evo kad stižu grmljavinske oluje i grad

Nakon današnjeg tropskog dana, Srbiju očekuje jaka promena vremena. Povodom toga oglasio se RHMZ i izdao niz upozorenja.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE

(za sredu 10. i četvrtak 11.06.2026.)

- Grmlјavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se:

· posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava

· tokom predstojeće noći, između srede i četvrtka (10/11. juna), u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmlјavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske

· u četvrtak (11. juna) tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji.

Za konkretne lokacije izdavaćemo HITNA UPOZORENJA jedan do dva časa unapred - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Prognoza vremena

- Pretežno sunčano i toplo.

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom i gradom očekuje se zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar slab, promenlјiv, pri plјusku jak. Najviša temperatura od od 30 do 34 °S.

U toku noći ka četvrtku u Vojvodini jače naoblačenje s kišom, plјuskovima sa grmlјavinom i lokalnim grmlјavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

SUTRA ZAHLAĐENJE S KIŠOM, PLјUSKOVIMA I GRMLјAVINOM

U četvrtak (11.06.) naoblačenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom sa severozapada Srbije će se proširiti i na ostale krajeve uslovlјavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmlјavinske nepogode - grad i olujni vetar - koje se sutra rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji.

U petak (12.06.) promenlјivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još ujutro na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umeren i jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar. Dnevne temperature od 20 do 24 °S.

Za dane vikenda i u ponedelјak (13 - 15.06.) sveža jutra uz maksimalne temperature i dalјe ispod proseka - u intervalu od 22 do 26 °S - a promenlјiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili plјusak, u subotu (13.06.) prvo u Vojvodini, a u nedelјu (14.06.) i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalјe će duvati umeren i jak severozapadni vetar - navodi RHMZ.

Autor: Marija Radić