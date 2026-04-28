Spremite se! Stiže velika promena vremena: Ovakav početak maja sigurno niste očekivali u Srbiji

Nakon današnjeg pravog prolećnog dana, Srbiju u sredu očekuje jaka promena vremena.

Očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Sa severoistoka će uslediti i prodor hladne vazdušne mase.

U četvrtak će na severu Srbije biti suvo sa sunčanim periodima.

U ostalim predelima kiša i pljuskovi, a na višim planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije padaće sneg.

Očekuje se da padne i do 10 cm snega.

Snežna granica spustiće se i na 1000 metara.

Biće vrlo hladno.

Maksimalna temperatura biće od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 15.

Prema večeri u svim predelima razvedravanje.

U noći ka petku biće veoma hladno.

U mnogim predelima očekuje se prizemnu mraz, a lokalno mraz u petak ujutro i na 2 metra iznad tla.

Minimalna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, lokalno i ispod 0°C.

Mnogi će noć provesti na otvorenom, pa se savetuje veoma topla, čak i zimska garderoba, s obzirom na to da će temperature biti kao da je kraj novembra.

Najveća opasnost očekuje se na poljoprivrednim i ratarskim kulturama, zbog mogućih oštećenja, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U petak tokom dana sunčano i toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Očekuje se i razvoj oblačnosti.

Maksimalna temperatura biće od 12 na jugu do 18 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 16 stepeni.

Od vikenda postepeno toplije, a povratak pravog proleća očekuje se sledeće sedmice.

Preminuo drugi brat iz Sombora! Ubio brata, pa pucao sebi u glavu

Autor: Marija Radić

