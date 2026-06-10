STIŽE NAGLI PREOKRET VREMENA: Tokom noći hladni front donosi pljuskove i olujni vetar, temperatura drastično pada

Iako je sreda protekla u znaku pravih letnjih temperatura koje su dosezale od 29 do 33 stepena Celzijusa, teška sparina u vazduhu najavljuje nagli vremenski preokret. Prema najavama meteorologa, u toku noći ka četvrtku sa severozapada stiže hladan front koji donosi osetno osveženje, grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode.

Meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava da se mirno i vrelo popodne postepeno pretvara u veoma nestabilno veče, kao i da promena vremena neće biti nimalo diskretna.

Olujni vetar, padavine i lokalne nepogode

Kako se hladan front bude premeštao preko našeg regiona, donosiće lokalne pljuskove i naglo okretanje vetra na jak severozapadni smer. Atmosfera će biti izuzetno nestabilna, što stvara uslove za ozbiljnije atmosferske procese u toku noći. Ponegde se očekuju jače vremenske nepogode praćene obilnim pljuskovima, gradom, olujnim vetrom i intenzivnim elektricitetom, odnosno jakim sevanjem.

U četvrtak ujutru građane će dočekati sasvim drugačija slika. Dan će biti promenljivo oblačan i osetno svežiji. Padavine će se zadržati uglavnom nad središnjim i istočnim delovima regiona, gde se očekuje povremena kiša, dok će zapadni predeli ostati uglavnom suvi. Pojačani severozapadni vetar dodatno će doprinositi osećaju hladnoće.

Temperaturni šok i svež vikend pod uticajem ciklona

Temperaturne razlike biće izuzetno velike u poređenju sa prethodnim danima. Dnevni maksimumi krećaće se od samo 11 stepeni na planinama Bosne i Hercegovine do oko 25 stepeni na jugu regiona. Ovako nagli pad temperatura donosi jesenje uslove na planinama i predstavlja ozbiljan šok za organizam nakon tropskih dana.

Od petka pa sve do nedelje na vreme u regionu direktno će uticati visinski ciklon pozicioniran nad Rumunijom. To znači da nas očekuje promenljivo oblačno i relativno sveže vreme uz povremene pljuskovi, ali se jače nepogode više ne očekuju.

Predstojeće dane obeležiće i primetno svežije noći sa minimalnim temperaturama od 8 do 14 stepeni, dok će maksimalne dnevne iznositi od 19 do 25 stepeni. Ovo osveženje potrajaće sve do oko 17. juna, uz ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova.

Kada se vraćaju letnje vrućine?

Leto se ipak ne predaje, a Čubrilo za period nakon ovog svežijeg talasa najavljuje novo jače otopljenje. Oko 17. juna, uz jačanje anticiklona, stižu prve naznake povratka visokih temperatura.

Prema trenutnim projekcijama, oko 20. juna maksimalne temperature ponovo bi mogle da se kreću u rasponu od 29 do 35 stepeni, što označava povratak letnjih žega. Ipak, ni taj toplotni talas neće trajati predugo, jer se već oko 23. juna nazire novo osveženje praćeno pljuskovima.



Autor: D.S.