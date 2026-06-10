ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ OBJAVILA DETALJE SPORAZUMA: Uspešno rešena sva otvorena pitanja sa MOL-om, država dobija veća ovlašćenja u NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na svom Instagram profilu povodom postizanja važnog dogovora između Republike Srbije i mađarske kompanije MOL. Prema njenim rečima, uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja i postignut je kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara („Shareholder Agreement“).

Ministarka je istakla da se intenzivno radi na pronalaženju dugoročnog rešenja za kompaniju NIS nakon uvođenja američkih sankcija, naglasivši da država Srbija, njena Vlada i građani za novonastalu situaciju snose nikakvu krivicu.

Đedović Handanović je izdvojila tri ključne tačke postignutog dogovora:

1. Kupovina dodatnih akcija i pravo blokade

Ukoliko kompanija Gaspromnjeft postigne dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) zvanično odobri tu transakciju, Republika Srbija će kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u. Ovaj korak će državi obezbediti dodatna prava i veći uticaj kada je u pitanju donošenje ili blokiranje strateški važnih odluka za našu zemlju.

2. Sigurnost rada Rafinerije u Pančevu

Kada je reč o radu Rafinerije nafte u Pančevu, mađarska strana se ugovorom obavezala da će ovo postrojenje nastaviti da radi u istom režimu kao i do sada. Rafinerija će zadržati najmanje isti prosečni godišnji kapacitet prerade kakav je imala u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija, tokom perioda kada je NIS ostvarivao odlične poslovne rezultate. Ministarka je podvukla da je stabilan rad Rafinerije bio jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu kako bi se nesmetano zadovoljile potrebe domaćeg tržišta naftnih derivata.

3. Najveća ovlašćenja za državu od privatizacije 2008. godine

Prema novom dogovoru, članovi koji predstavljaju srpsku stranu u Odboru direktora NIS-a imaće znatno veća ovlašćenja nego ranije. To se odnosi kako na proces donošenja odluka, tako i na mogućnost blokiranja eventualno nepovoljnih rešenja po Republiku Srbiju. Đedović Handanović je napomenula da država Srbija takav nivo uticaja u kompaniji nije imala još od 2008. godine, kada je sprovedena privatizacija NIS-a.

Autor: D.S.