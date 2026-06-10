VELIKODUŠAN GEST SA SVETE GORE: Iguman Jefrem nakon posete Srbiji doneo odluku koja će obradovati studente Bogoslovije!

Iguman manastira Vatoped sa Svete Gore, arhimandrit Jefrem, uputio je pismo zahvalnosti patrijarhu srpskom Porfiriju nakon nedavne, veoma zapažene posete Srbiji. Tokom ove posete, u našu zemlju je doneta velika relikvija – Čudesni pojas Presvete Bogorodice, što je prema rečima igumana Jefrema bio "do sada nezapamćen blagoslov za pravoslavni srpski rod".
Duhovna radost i podrška mladima
U pismu koje je objavila Srpska pravoslavna crkva, arhimandrit Jefrem nije krio oduševljenje narodom koji je dočekao relikviju.
"Zadivili smo se autentičnoj i čvrstoj veri pravoslavnog srpskog naroda, koja trijumfuje kroz mnoga iskušenja i nevolje", istakao je iguman, zahvalivši se patrijarhu na gostoprimstvu i prilici da se delegacija manastira uveri u duhovni život u Srbiji.
Osim duhovnih utisaka, ova poseta donela je i konkretnu materijalnu podršku. Naime, manastirsko bratstvo Vatopeda donelo je odluku da pruži značajnu pomoć obrazovnim ustanovama SPC:
Stipendije za studente: Obezbeđene su mesečne stipendije od po 500 evra za deset socijalno ugroženih studenata Bogoslovskog fakulteta, kako bi im se olakšao put do diplome.
Nagrade za najbolje: Svake godine biće dodeljena posrebrena ikona Vladičice Bogorodice za najboljeg studenta Bogoslovskog fakulteta, kao i najbolje učenike svakog razreda Bogoslovije Svetog Save.
Znak zaštite
Iguman Jefrem je u pismu ponovio svoje uverenje da dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju nije bio slučajan.
"Smireno smatramo da prisustvo najsvetijeg Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiji nije slučajan događaj, već znak osobite bogomaterinske zaštite i blagovolenja prema Vašoj časnoj ličnosti i Vašem slovesnom stadu", poručio je arhimandrit Jefrem patrijarhu Porfiriju, potvrđujući čvrste veze između srpskog naroda i svetinja sa Svete Gore.
Autor: D.S.