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VELIKODUŠAN GEST SA SVETE GORE: Iguman Jefrem nakon posete Srbiji doneo odluku koja će obradovati studente Bogoslovije!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Iguman manastira Vatoped sa Svete Gore, arhimandrit Jefrem, uputio je pismo zahvalnosti patrijarhu srpskom Porfiriju nakon nedavne, veoma zapažene posete Srbiji. Tokom ove posete, u našu zemlju je doneta velika relikvija – Čudesni pojas Presvete Bogorodice, što je prema rečima igumana Jefrema bio "do sada nezapamćen blagoslov za pravoslavni srpski rod".

Duhovna radost i podrška mladima

U pismu koje je objavila Srpska pravoslavna crkva, arhimandrit Jefrem nije krio oduševljenje narodom koji je dočekao relikviju.

"Zadivili smo se autentičnoj i čvrstoj veri pravoslavnog srpskog naroda, koja trijumfuje kroz mnoga iskušenja i nevolje", istakao je iguman, zahvalivši se patrijarhu na gostoprimstvu i prilici da se delegacija manastira uveri u duhovni život u Srbiji.

Osim duhovnih utisaka, ova poseta donela je i konkretnu materijalnu podršku. Naime, manastirsko bratstvo Vatopeda donelo je odluku da pruži značajnu pomoć obrazovnim ustanovama SPC:

Stipendije za studente: Obezbeđene su mesečne stipendije od po 500 evra za deset socijalno ugroženih studenata Bogoslovskog fakulteta, kako bi im se olakšao put do diplome.

Nagrade za najbolje: Svake godine biće dodeljena posrebrena ikona Vladičice Bogorodice za najboljeg studenta Bogoslovskog fakulteta, kao i najbolje učenike svakog razreda Bogoslovije Svetog Save.

Znak zaštite

Iguman Jefrem je u pismu ponovio svoje uverenje da dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju nije bio slučajan.

"Smireno smatramo da prisustvo najsvetijeg Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiji nije slučajan događaj, već znak osobite bogomaterinske zaštite i blagovolenja prema Vašoj časnoj ličnosti i Vašem slovesnom stadu", poručio je arhimandrit Jefrem patrijarhu Porfiriju, potvrđujući čvrste veze između srpskog naroda i svetinja sa Svete Gore.

Autor: D.S.

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