DRŽAVNI DATA CENTAR USKORO I U NOVOM SADU Mićin najavio i sveobuhvatnu REVITALIZACIJU PETROVARADINSKE TVRĐAVE, a sledi i raspisivanje javne nabavke za BESPLATNE UDžBENIKE

Gradonačelnik Novog Sada žarko Mićin je najavio nekoliko važnih projekata za Novosađane.

Kako je naveo, zajedno s prvim čovekom Niša Dragoslavom Pavlovićem, razgovarali su o razvoju dva najveća srpska grada posle Beograda, kapitalnim projektima, investicijama, unapređenju komunalne infrastrukture, ali i o viziji razvoja Novog Sada i Niša u narednim godinama.

Najavio sam da uskoro očekujemo raspisivanje javne nabavke za besplatne udžbenike za učenike od prvog do osmog razreda, kao i da planiram sa svojim timom nastavak obilaska svih mesnih zajednica, kako bismo probleme građana rešavali direktno na terenu, poručio je Mićin.

Takođe, Mićin je podsetio da je Novi Sad danas IT centar Srbije, sa više od 900 IT kompanija i oko 15.000 zaposlenih u tom sektoru.



Uz Naučno-tehnološki park, startap zajednicu, razvojno-istraživačke centre velikih kompanija i novi NTP koji će biti posvećen automobilskoj industriji, poručio je, Grad nastavlja da jača svoju poziciju.

Uz to, uskoro će u našem gradu biti i sedište još jednog državnog data centra, najavio je novosadski gradonačelnik.

Gradimo i gradićemo nova, moderno planirana naselja poput projekta Mišeluk, a uz izgradnju tri nova mosta sledi nam i sveobuhvatna revitalizacija Petrovaradinske tvrđave, bisera Novog Sada, naveo je Mićin.

Prema njegovim rečima, uz otvoren razgovor sa građanima i politiku stabilnosti, kontinuiteta i razvoja, koju predvodi predsednik Vučić, nastavlja se jačanje srpskih gradove za kvalitetniji život sadašnjih i budućih generacija.

Autor: Jovana Nerić