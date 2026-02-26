AKTUELNO

MIĆIN OSUDIO GRAFIT MRŽNJE ISPISAN PROTIV AMBASADORA UKRAJINE U NOVOM SADU: Dao sam nalog da se grafit hitno ukloni, i to je jutros učinjeno! (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin osudio je grafit mržnje ispisan protiv ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandra Litvinenka.

- Osuđujem grafit mržnje ispisan protiv ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandra Litvinenka. U Novom Sadu nema mesta nikakvom obliku mržnje i netrpeljivosti. Novi Sad je Evropa u malom. U našem gradu složno živi 26 nacija. Dao sam nalog da se grafit hitno ukloni, i to je jutros učinjeno! Nemam nikakvu dilemu da je sramni grafit izolovano delo neodgovornog pojedinca, ili grupe individua, i nećemo dopustiti da bace senku na kosmopolitski duh našeg grada. Moguće je da su u pitanju isti prestupnici koji su farbom oskrnavili bistu Tarasa Ševčenka, za koju sam takođe dao nalog da se hitno očisti i o tome obavestio predsednika Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine. Kao gradonačelnik, od policije i istražnih organa zahtevam da pronađu počinioce, o tome obaveste javnost i kazne ih u skladu sa zakonom- napisao je Mićin.

