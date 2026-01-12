Mićin osudio antisemitske poruke: Antisemitizam u Novom Sadu ne može da postoji

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin reagovao je danas na navode koji su se pojavili na društvenim mrežama tokom prethodnog vikenda, gde su pojedinci širili antisemitske poruke i govor mržnje, koje je on osudio i naglasio da antisemitizam u Novom Sadu ne može da postoji.

"Tokom više od tri veka svog postojanja, Novi Sad i Novosađani neguju uzvišene vrednosti zajedništva, međusobnog uvažavanja i poštovanja. Time su se ponosile generacije naših predaka. Time se ponosimo danas. I time ćemo se ponositi u budućnosti. I zato kao gradonačelnik Novog Sada najoštrije osuđujem antisemitske poruke i govor mržnje koji su pojedinci uputili predsedniku Jevrejske opštine Novi Sad, gospodinu Ladislavu Trajeru", rekao je Mićin, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Kako je naveo, napad na predsednika jevrejske zajednice u Novom Sadu, u mesecu januaru, 10 dana pre obeležavanja sećanja na stravičnu Novosadsku raciju, predstavlja akt bizarnog bezumlja i "čin koji, osim što je nedopustiv i neprihvatljiv, predstavlja i krivično delo".

"U Novom Sadu, u kom složno živi 26 nacija, privrženost zajedništvu, multikulturalnosti i multinacionalnosti nije parola, već neprikosnovena vrednost. Antisemitizam u Novom Sadu ne može da postoji", poručio je Mićin.

On je istakao da kao gradonačelnik, i kao Novosađanin, zahteva od istražnih organa da po službenoj dužnosti, u skladu sa Ustavom i Krivičnim zakonikom Republike Srbije, protiv autora sramnih poruka pokrenu postupak za širenje govora mržnje.

Autor: A.A.