AKTUELNO

Politika

Mićin osudio antisemitske poruke: Antisemitizam u Novom Sadu ne može da postoji

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug /Kabinet gradonačelnika Grada Novog Sada ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin reagovao je danas na navode koji su se pojavili na društvenim mrežama tokom prethodnog vikenda, gde su pojedinci širili antisemitske poruke i govor mržnje, koje je on osudio i naglasio da antisemitizam u Novom Sadu ne može da postoji.

"Tokom više od tri veka svog postojanja, Novi Sad i Novosađani neguju uzvišene vrednosti zajedništva, međusobnog uvažavanja i poštovanja. Time su se ponosile generacije naših predaka. Time se ponosimo danas. I time ćemo se ponositi u budućnosti. I zato kao gradonačelnik Novog Sada najoštrije osuđujem antisemitske poruke i govor mržnje koji su pojedinci uputili predsedniku Jevrejske opštine Novi Sad, gospodinu Ladislavu Trajeru", rekao je Mićin, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Kako je naveo, napad na predsednika jevrejske zajednice u Novom Sadu, u mesecu januaru, 10 dana pre obeležavanja sećanja na stravičnu Novosadsku raciju, predstavlja akt bizarnog bezumlja i "čin koji, osim što je nedopustiv i neprihvatljiv, predstavlja i krivično delo".

"U Novom Sadu, u kom složno živi 26 nacija, privrženost zajedništvu, multikulturalnosti i multinacionalnosti nije parola, već neprikosnovena vrednost. Antisemitizam u Novom Sadu ne može da postoji", poručio je Mićin.

On je istakao da kao gradonačelnik, i kao Novosađanin, zahteva od istražnih organa da po službenoj dužnosti, u skladu sa Ustavom i Krivičnim zakonikom Republike Srbije, protiv autora sramnih poruka pokrenu postupak za širenje govora mržnje.

Autor: A.A.

#Novi Sad

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Politika

Gradonačelnik Novog Sada: Šokiran sam i zaprepašćen porukama mržnje na račun Vučića

Politika

'U NOVOM SADU IMAMO EKSTREMISTIČKO JEZGRO' Gradonačelnik Mićin: U Rektoratu je nađeno i oružje

Politika

PRVI ČOVEK NOVOG SADA MIĆIN NAJOŠTRIJE OSUDIO PALJENJE CRKVE IMENA MARIJINOG: Pozivam nadležne da hitno preduzmu sve mere, pružamo svu podršku u rasve

Politika

'NEMA POTREBE ZA NERVOZOM' MIĆIN ODGOVORIO MARINIKI: Vučić je bio na gradilištu mosta koji će povezivati Novi Sad i Kać, koji pripada Novom Sadu (FOTO

Društvo

ŽARKO MIĆIN POSETIO ODRED ŽANDARMERIJE: Njihov rad i predanost su bili i ostaće neprocenjivi za očuvanje mira i bezbednosti Novog Sada (FOTO)

Politika

Žarko Mićin: 'Apsolutno neophodno da se Železnička stanica u Novom Sadu stavi u funkciju što pre'