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GUŽVE NA IZLAZU IZ SRBIJE: Kamioni na ovim graničnim prelazima čekaju i do PET SATI, evo kakvo je stanje za automobile

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Teretna vozila jutros se na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz Srbije zadržavaju i do pet sati, dok na putničkim terminalima nema čekanja, pokazuju podaci Uprave granične policije.

Najduže zadržavanje zabeleženo je na graničnom prelazu Šid, gde kamioni na izlaz iz zemlje čekaju pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Velike gužve i zastoji za teretnjake formirani su i na prelazima Horgoš, Batrovci i Bezdan, gde se u kolonama čeka po tri sata.

Na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju dva sata kako bi napustila Srbiju, dok se na Kelebiji zadržavaju oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila i saobraćaj se odvija redovno.

Autor: D.S.

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