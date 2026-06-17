ZAVRŠEN ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE: Preliminarni rezultati u petak

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković potvrdio je da je danas uspešno završen trodnevni završni ispit za učenike osmog razreda. Trećeg dana testiranja, učenici su polagali jedan od pet predmeta po izboru – geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.

Ključne informacije o završnom ispitu:

Tok ispita: Ministar Stanković istakao je da ispit protekao u najboljem redu, bez ikakvih nepravilnosti ili odstupanja od utvrđenih procedura.

Struktura ispita: Nakon srpskog/maternjeg jezika i matematike, učenici su trećeg dana rešavali test iz izbornog predmeta u trajanju od 120 minuta.

Preliminarni rezultati: Biće objavljeni u petak, 19. juna, na portalu "Moja srednja škola" i u matičnim školama, kada počinje i rok za prigovore.

Konačni rezultati ispita: Biće poznati u ponedeljak, 22. juna.

Važni datumi za upis u srednje škole:

Podnošenje liste želja: 23. i 24. jun (putem portala "Moja srednja škola" ili neposredno u školi).

Konačni rezultati raspodele: 29. jun 2026. godine.



Autor: D.S.