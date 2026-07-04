SUNCE DANAS, ALI NE ZADUGO! Oglasio se RHMZ: Stiže PREOKRET - Evo kakvo nas vreme očekuje već od ponedeljka

U Srbiji će biti pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Temperature od 14 do 29 stepeni.
Vreme danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, donosi jutarnje temperature od 14 do 21, i dnevne od 26 do 29 stepeni.
U Beogradu će biti sunčano, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 27 stepeni.
Od ponedeljka, posebno u prvoj polovini nedelje očekuje se promenljivo vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima.
Autor: Iva Besarabić