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HITNO UPOZORENJE RHMZ: Crni oblaci stigli, pljuskovi zahvatili pojedine delove Beograda!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug ||

Nakon perioda visokih temperatura, pojedine delove Beograda danas su u poslepodnevnim satima zahvatili pljuskovi, donoseći kratkotrajno osveženje. Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kasno posle podne očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

RHMZ je objavio prognozu za naredni period, prema kojoj se zadržava promenljivo vreme:

Sutra: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak. Temperature će se kretati od 12 do 20 °C (jutarnje), dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 °C.

Sreda: Prolazno naoblačenje koje će mestimično doneti kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine.

Četvrtak i petak: Pretežno sunčano vreme.

Vikend: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim krajevima.

Najviše dnevne temperature u narednim danima kretaće se u granicama proseka, u intervalu od 27 do 33 °C.

Autor: D.S.

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