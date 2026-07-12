Ne odlažite kišobran: Evo u kojim delovima Srbije uskoro kreće nova tura pljuskova

Jutro u Srbiji obeležili su pljuskovi i grmljavina u mnogim krajevima, dok je tokom dana došlo do postepenog razvedravanja.

U narednim satima očekuje se promenljivo vreme. U zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije ponegde će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, dok će u ostalim krajevima biti više suvih intervala uz promenljivu oblačnost.

Zbog aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihivim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić