Ne odlažite kišobran: Evo u kojim delovima Srbije uskoro kreće nova tura pljuskova

Jutro u Srbiji obeležili su pljuskovi i grmljavina u mnogim krajevima, dok je tokom dana došlo do postepenog razvedravanja.
U narednim satima očekuje se promenljivo vreme. U zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije ponegde će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, dok će u ostalim krajevima biti više suvih intervala uz promenljivu oblačnost.
Zbog aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihivim najavama i upozorenjima.
Autor: Marija Radić