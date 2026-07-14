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STIŽE PROMENA VREMENA: RHMZ objavio prognozu za naredne dane – evo kada nas očekuje pad temperature

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je vremenske prilike za naredni period, uz upozorenje na promenu vremena koja nas očekuje tokom vikenda.

U toku noći u većem delu zemlje biće pretežno vedro, dok se na severu i zapadu očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, uz pojavu slabe kiše tek ponegde na krajnjem severu.

Sreda će u većini mesta biti pretežno sunčana i topla, uz temperature od 31 do 34 stepena. Ipak, usled lokalnog razvoja oblačnosti, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

U nastavku sedmice, od četvrtka do subote, zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. Dok će četvrtak doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom, u petak će padavine u većini mesta izostati.

Subota donosi osetniju promenu vremena. Nakon toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče očekuje se osetniji pad temperature, najpre na severu i zapadu Srbije, uz kišu, pljuskove, grmljavinu i lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu sledi razvedravanje, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom.

Autor: D.S.

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