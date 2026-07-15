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Drama na Halkidikiju: Dečak iz Srbije povredio turistu, policija mu uhapsila oca

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Od daske hiperflaj (nešto kao električna daska za surf) kojom je upravljao maloletnik iz Srbije, povređen je muškarac (40), takođe državljanin Srbije, u oblasti Polihrona na ostrvu Halkidiki.

Kako prenosi ERT, četrdesetogodišnjak je vozilom hitne pomoći EKAB-a prevezen u Opštu bolnicu Halkidikija radi pružanja prve pomoći.

Pomorsko odeljenje Nea Mudanija, koje sprovodi preliminarnu istragu, uhapsilo je pedesetogodišnjeg oca dečaka zbog kršenja člana 360 Krivičnog zakonika (zanemarivanje nadzora nad maloletnikom).

Autor: S.M.

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