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Nova odluka stupa na snagu! Niže akcize na gorivo u Srbiji, poznat rok trajanja mere

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20 odsto, objavljeno je u Službenom glasniku.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte za ukupno 10 odsto važila je do 19. jula.

Autor: S.M.

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