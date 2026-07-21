Kamera vas možda snima ranije nego što mislite: Vozači iznenađeni odgovorom

Suprotno popularnom mišljenju, stacionarne kamere ne mere brzinu stotinama metara unapred. One imaju precizno određenu zonu merenja u kojoj registruju vozilo i beleže prekršaj.

Jedan od rasprostranjenih sistema za kontrolu brzine u Evropi, GATSO RT4, meri brzinu vozila na udaljenosti od približno 10 do 100 metara.

To znači da činjenica da ste kameru primetili 300 ili 400 metara ranije ne znači da je uređaj već zabeležio vašu brzinu. Kamera reaguje tek kada vozilo uđe u područje koje je predviđeno za merenje.

Ipak, to ne znači da je bezbedno naglo kočiti neposredno pre kamere. Ako u zonu merenja uđete brže od dozvoljene brzine, uređaj će registrovati prekršaj čak i ako ste nekoliko trenutaka ranije počeli da usporavate.

Najsigurniji način da izbegnete kaznu jeste da brzinu prilagodite ograničenju, a ne da pokušavate da reagujete u poslednjem trenutku.

Kamere nisu isto što i policijski radari

Dodatnu zabunu među vozačima pravi mešanje stacionarnih kamera, policijskih radara i laserskih uređaja.

Kamere postavljene pored puta rade u unapred određenoj zoni, dok prenosivi radari i laserski merači koje koristi policija mogu da mere brzinu sa mnogo veće udaljenosti.

Zbog toga pravilo koje važi za kameru u kućištu pored puta ne mora da važi i kada se susretnete sa policijskom kontrolom na terenu.

Ne postoji ista udaljenost između znaka i kamere

Mnogi vozači veruju da postoji tačno propisana udaljenost između znaka koji upozorava na kontrolu brzine i same kamere. Međutim, takvo univerzalno pravilo ne postoji.

Položaj znaka zavisi od vrste saobraćajnice, preglednosti puta i uslova u saobraćaju. Njegova svrha je da vozače upozori na nadzor i omogući im da na vreme prilagode brzinu.

Kamera vas neće registrovati samo zato što ste je videli u daljini, ali neće ni zanemariti prekoračenje ako u njenu zonu merenja uđete prebrzo. Zato je jedino pouzdano pravilo jednostavno: vozite u okviru ograničenja i ne oslanjajte se na kočenje u poslednjem trenutku.

Autor: S.M.