Drama na grčkoj granici: Srpkinji stalo srce, lekari je vratili u život – hitno prevezena u Solun

Dario i njegova majka nisu ni slutili da će im se odmor na samom kraju letovanja u Grčkoj pretvoriti u pravi pakao, a nakon što joj je u povratku, usled ogromne gužve na granici prema Srbiji, pozlilo i stalo joj je srce.

Njen sin uputio je sada hitan apel svim dobrim ljudima da im pomognu, jer, kako kaže, iako je reanimirana, i dalje je u kritičnom stanju, pa je objasnio i kako je cela mora izgledala i nakon čega je usledila.

Kako je objasnio Dario na početku, juče su se vraćali iz Grčke za Srbiju, a kolona je bila duga čak 5 kilometara, pa je njegovoj majci pozlilo na samoj granici Grčke i srce joj je, priča nam Dario, stalo.

"Oživljavali smo je par minuta, i na kraju je oživeli i zatim je hitna odvela. Trenutno je u bolnici u Solunu i rekli su da je pukla aneurizma u mozgu u sled čega je i srce stalo i prestala sa disanjem. Dan pre joj je već bilo loše, ali mislili smo da je u pitanju bio toplotni udar, međutim, izgleda da je tad već započet problem", objašnjava Dario.

Problem je što, kako dalje priča Dario, njegova majka nije uzela zdravstveno osiguranje, pa ni u Srpskom konzulatu nisu mogli da im pomognu.

"Ona nije uzela zdravstveno osiguranje. Zvali smo Srpski konzulat u Solunu i bili su veoma neljubazni i nisu se ni potrudili da ponude ikakvu pomoć ili savet. Rekli su 'Kako Vi mislite da Vam pomognemo'", citira ih Dario u razgovoru za medije.

Dario nam govori dalje kako je on u međuvremenu dovezao decu za Beograd, te da odavde pokušava da reši problem preko Republičkog fonda za zdravstvo.

"Za sada ne razmišljamo o novcu. Zato nisam objavljivao da nam treba novac. Sada samo razmišljamo da moja majka bude dobro", priča nam na kraju Dario koji je i na Fejsbuk stranici "Grčka info" o celom ovom neprijatnom događaju obavestio korisnike grupe, pa i tamo uputio apel svim dobrim ljudima da im pomognu ukoliko imaju bilo kakvu vezu u Solunu, jer, kako piše, njegova majka i dalje u kritičnom stanju.

Autor: S.M.