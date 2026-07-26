Arbutina: Iskreno se nadam da će Srbija do 2040. dobiti i nuklearnu elektranu i mali modularni reaktor

Direktor Nuklearnih objekata Srbije Dalibor Arbutina izjavio je da Srbija intenzivno prati globalne trendove u razvoju nuklearne energetike i razgovara sa svim relevantnim međunarodnim partnerima, naglašavajući da se zemlja trenutno nalazi u fazi odlučivanja o budućem razvoju nuklearnog programa.

Gostujući u programu Newsmaxa, Arbutina je rekao da je nedavno učestvovao na jednoj od najvećih evropskih konferencija posvećenih nuklearnoj energiji u Londonu, na poziv Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA), gde je bio jedini predstavnik Srbije.

„Imao sam priliku da čujem kakve su tendencije u svetu i Evropi, kao i da kroz razgovore jedan na jedan sa vodećim kompanijama koje razvijaju nuklearnu infrastrukturu steknem uvid u pravce razvoja ove industrije“, rekao je Arbutina.

Govoreći o međunarodnoj saradnji Srbije u oblasti nuklearne energije, istakao je da država vodi razgovore sa više partnera.

„Srbija je sada u fazi odlučivanja da li nam je uopšte potrebna nuklearna energija. Potpisani su memorandumi o razumevanju sa korejskim partnerima i francuskim EDF-om, a otvaranje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama otvorilo je prostor i za saradnju sa američkim kompanijama. Tu su i Kina, sa kojom već sarađujemo, kao i Rusija“, naveo je on.

Na pitanje da li je realno očekivati da Srbija do 2040. godine dobije mali modularni reaktor, Arbutina je rekao da se nada još ambicioznijem scenariju.

„Iskreno se nadam da ćemo do tada imati i veliku konvencionalnu nuklearnu elektranu i mali modularni reaktor. Kao neko ko se bavi nuklearnim inženjerstvom i prati energetiku, svestan sam da je Srbiji potrebna dodatna energija. Nadam se i verujem da će nuklearna energija biti deo tog rešenja“, poručio je direktor Nuklearnih objekata Srbije.

Autor: Iva Besarabić