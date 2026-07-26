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SPAS ZA SRPSKE TURISTE! Spisak destinacija koje nemaju EES sistem: Pogledajte šta vam je potrebno za ulazak

Izvor: Pink.rs/Independent, Foto: RINA ||

Uvođenje novog EES sistema (Entry/Exit System), koji od svih putnika iz zemalja van Šengena (uključujući i Srbiju) zahteva uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje lica pri prvom ulasku, već je na pojedinim graničnim prelazima i aerodromima izazvalo nezapamćene gužve.

Dok su se neke destinacije brzo prilagodile, na mnogim aerodromima i prelazima stvaraju se višesatni redovi. Umesto da prve sate odmora provedete na plaži ili u obilasku grada, lako se može desiti da ih provedete u staklenim kabinama za biometriju.

Srećom, nisu sve evropske države deo Šengenske zone, što znači da na njihovim granicama nema uvođenja EES sistema. Ako želite da izbegnete dodatne biometrijske provere i potencijalne gužve, evo koje destinacije u Evropi možete razmotriti za sledeće putovanje, uz kratak vodič kroz nova pravila.

Top destinacije u Evropi bez EES sistema

1. Kipar

Iako je Kipar članica Evropske unije, nije u potpunosti integrisan u Šengensku zonu. To ga čini savršenim izborom za sunčani mediteranski odmor bez EES procedura.

Šta vas čeka: Poznata letovališta poput Limasola, Larnake i Ajia Nape nude odličan noćni život i plaže, dok su Protaras i planina Troodos (sa najvišim vrhom Olimp) idealni za mirniji porodični odmor. Za ljubitelje istorije, tu su antičke ruševine u Pafosu i bogato kulturno nasleđe Nikozije.

2. Irska

Irska je članica EU, ali ima poseban status i izuzeta je iz Šengenskih pravila, pa na njenim aerodromima i lukama nema EES registracije.

Šta vas čeka: Zeleno ostrvo je raj za ljubitelje prirode i road-trip avantura. Čuvena obalska ruta Wild Atlantic Way vodi pored spektakularnih litica Moher. Ako više volite gradski beg, Glvej nudi vrhunsku tradicionalnu muziku, Kork je gastronomska prestonica, a Dablin mami čuvenom pab kulturom i posetom "Guinness Storehouse".

3. Albanija

Albanija je poslednjih godina postala jedna od najpopularnijih i najpristupačnijih alternativa Grčkoj. Kako nije članica EU ni Šengena, ulazak u zemlju se odvija po uobičajenom režimu.

Šta vas čeka: Albanska rivijera na Jonskom moru (mesta poput Ksamila i Himare) nudi tirkizno more i beli pesak koji podsećaju na egzotične destinacije. Za ljubitelje planinarenja tu su Albanski Alpi i popularna staza Valbona, dok prestonica Tirana nudi zanimljiv spoj osmanske, socijalističke i moderne arhitekture uz veoma pristupačne cene.

4. Moldavija

Ako tražite nešto drugačije i želite da potpuno izbegnete turističke gužve, ova bivša sovjetska republika je skriveni biser za ljubitelje vina.

Šta vas čeka: Moldavija ima vinarsku tradiciju dugu više od 7.000 godina. Ovde se nalazi i Mileștii Mici, zvanično najveći vinski podrum na svetu sa više od 1,5 miliona boca smeštenih u podzemnim tunelima. Glavni grad Kišinjev odlikuje se prepoznatljivom arhitekture okruženom brojnim zelenim parkovima.

5. Regionom uz ličnu kartu

Naravno, za putnike iz Srbije najjednostavniji beg od novih evropskih procedura i dalje predstavljaju zemlje iz neposrednog okruženja.

Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija nisu deo Šengenskog prostora, pa samim tim u njima ne važi EES sistem niti biometrijske provere na granicama. Dodatni plus za naše građane jeste to što u ove tri države možemo putovati izuzetno jednostavno – isključivo uz važeću ličnu kartu, bez potrebe za nošenjem pasoša ili popunjavanjem bilo kakvih formulara.

Bilo da planirate vikend u Sarajevu, rafting na Uni, odmor na crnogorskom primorju ili obilazak Ohridskog jezera, prelazak granice ostaje brzopotezan kao i do sada.

Lista 29 zemalja u kojima važi EES: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

Šta je sa prekomorskim teritorijama i ostrvima

Pravila zavise od geopolitičkog statusa teritorije:

Nema EES-a: Prekomorski posedi Francuske (npr. Karipska ostrva, Reunion, Francuska Polinezija), Grenland i Farska Ostrva (Danska), kao i holandska karipska ostrva (Aruba, Kurašao) nisu deo Šengena, pa tamo ne važe EES pravila.

Ima EES-a: Španska Kanarska ostrva, Seuta i Melilja, kao i portugalski Azori i Madeira, spadaju u takozvane "najudaljenije regione" EU i deo su Šengena – što znači da vas i tamo očekuje biometrijska provera.

Autor: Iva Besarabić

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