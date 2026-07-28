Dok su drugi čekali u kolonama, ona je prošla za tren: Srpkinja otkrila kako je za manje od sat vremena ušla u Grčku i izašla iz nje

Iako su vesti o gužvama, štrajkovima i višesatnim zadržavanjima na graničnim prelazima prethodnih dana unele nemir među turiste koji putuju ka Grčkoj i nazad, danas već realno stanje na terenu donosi daleko povoljniju sliku.

Na društvenim mrežama i u popularnim fejsbuk grupama namenjenim ljubiteljima letovanja u Grčkoj, sve je više svedočenja vozača koji poručuju da su granicu prešli iznenađujuće brzo i bez ikakvih zastoja. Ali ono što je ključno, kako su otkrili, upravo je vreme u kojem su se našli na Evzoniju.

Jedna od članica grupe podelila je svoje oduševljenje odmah po ulasku u Srbiju, ističući da je put od grčke obale protekao besprekorno i bez bilo kakvih opterećenja na putu:

- Poštovani, pre 15 minuta smo prešli granicu, sada smo u Srbiji. Nećete verovati, iz Olimpik Biča smo krenuli tačno u 14:30. Ovakav put želim od srca svima! Lep ostanak i lep godišnji svima koji ste ostali, i koji ste tek stigli, puno Sunca. Uživajte! - piše na društvenim mrežama.

Njeno iskustvo potvrdili su i drugi vozači u komentarima, ističući da se situacija na prelazima poput Evzonija menja iz časa u čas i da zavisi prvenstveno od izbora termina za vožnju. Pojedini putnici navode da su u večernjim satima u Grčku ulazili doslovno za nekoliko minuta, dok u ostalim delovima dana prosečna zadržavanja retko prelaze četrdesetak minuta, što je za sam špic letnje sezone odličan rezultat.

Druga Srpkinja otkrila je tačnu satnicu po kojoj je za manje od sat vremena i ušla u Grčku, i izašla iz nje.

- U 10.30 po grčkom vremenu bila sam na Evzoniju na izlazu iz Grčke, a pre nešto više od dve dve nedelje u subotu u 20:00 po grčkom vremenu sam ušla u zemlju za 2-3 minuta. U junu sam putovala noću na tamo a ujutru nazad i čekala po 40 minuta u oba pravca. Predveče je najmanja gužva za odllazak a ujutru za povratak - kaže jedan od komentara.

Sudeći po iskustvima sa lica mesta, predvečernji časovi pokazali su se kao najbolji izbor za odlazak na more, dok je rano jutro najpovoljniji termin za povratak kući. Uprkos bojazni od saobraćajnog kolapsa i najavljivanih obustava rada, trenutna situacija na granicama pokazuje da uz dobro planiranje put do mora i nazad može proteći potpuno bezbrižno.

Autor: S.M.