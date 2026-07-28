Direktor PIO fonda saopštio sjajne vesti: U septembru stižu dve isplate za penzionere

Septembar - mesec penzionera. Iz PIO fonda poručuju da penzionerima u septembru stižu dve isplate.

Naime, direktor PIO fonda oglasio se sa novim važnim informacijama koje se tiču isplate novca za penzionere u septembru.

- Utorak, 28. jul, bio je rezervisan za susret sa korisnicima penzija iz Novog Pazara i okoline, koji su se na inicijativu Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, okupili kako bi na tribini održanoj u ovom gradu izneli svoje predloge i ideje za unapređenje položaja penzionera, za njihovo aktivnije učešće u društvenim aktivnostima, ali i pokušali da kroz razgovor sa nadležnima reše različite probleme.

Danas u Raškoj oblasti nastavljamo da razgovaramo sa našim penzionerima. Danas imaju glavnu reč penzioneri Novog Pazara, a prisustvo više od 500 penzionera u ovoj sali govori da je interesovanje penzionera veliko, a mi ćemo im se odužiti tako što ćemo pokušati da rešimo što veći broj njihovih problema danas, ali i da čujemo njihove sugestije i želje i da u narednom periodu pravimo zajedničke planove – kazao je direktor RF PIO, Relja Ognjenović.

Direktor Fonda je najstarijim Novopazarcima saopštio i važnu novost.

- Danas donosimo dobre vesti u Novi Pazar – završili smo izradu zakona o isplati državne pomoći, i kao što je predsednik Aleksandar Vučić najavio, 14. septembra će biti kompletna isplata svim penzionerima. Do tada ćemo izvršiti i isplatu penzija za sve kategorije, kao što smo i navikli naše penzionere, u dan, u sat, u minut. Mogu da kažem da će mesec septembar biti mesec penzionera, ako uzmemo u obzir da će se u septembru izvršiti sve isplate, tako da je to dobra uvertira za 1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba – izjavio je Ognjenović i dodao da će nakon navedenih isplata takođe u septembru biti isplaćena i pomoć od 6.000 dinara.

Relja Ognjenović je iskreno zahvalio Novopazarcima na toplom dočeku, istakavši da je ovaj grad poznat po gostoprimstvu.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, pohvalio je izuzetan rad i saradnju SAPENS-a sa Udruženjem penzionera grada Novog Pazara i predsednicom ovog udruženja, Bedrijom Šemsović. Savić je naglasio da su penzioneri na mnogo načina zadužili državu, te da država sada pronalazi način i da im se dostojno oduži.

U tribini je učestvovao i Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, koji je kazao da je ova tribina prilika da penzioneri ovog grada i okoline dobiju informacije koje su za njih bitne, kao i da se zajednički sagledaju načini na koje lokalna samouprava i republičke institucije mogu da doprinesu poboljšanju zdravstvenog i socijalnog života najstarijih sugrađana.

Autor: A.A.