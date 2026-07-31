OFAK produžio licencu NIS-u na mesec dana

OFAK je produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, saznaje Javni servis Srbije.

Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte.

OFAK je prethodno produžio operativnu licencu do 31. jula. Kompanija NIS je ranije podnela zahtev OFAK-u za produžetak licence.

Očekuje se da OFAK odgovori na još dva zahteva, MOL-u za pregovore sa "Gaspromnjeftom" o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji, kao i JAF-u – za isporuku nafte NIS-u.



Autor: D.S.