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OFAK produžio licencu NIS-u na mesec dana

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

OFAK je produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, saznaje Javni servis Srbije.

Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte.

OFAK je prethodno produžio operativnu licencu do 31. jula. Kompanija NIS je ranije podnela zahtev OFAK-u za produžetak licence.

Očekuje se da OFAK odgovori na još dva zahteva, MOL-u za pregovore sa "Gaspromnjeftom" o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji, kao i JAF-u – za isporuku nafte NIS-u.

Autor: D.S.

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