PRODUŽENA LICENCA ZA NIS! O ovome je danas pričao predsednik Srbije!

Američki OFAK produžio je operativnu licencu kompaniji Naftna industrija Srbije za dodatnih 15 dana.

Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je produžetak operativne licence do 1.jula.

Američki OFAK produžio je licencu još 15 dana, kako se i očekivalo u poslovnim krugovima, a o tome je danas govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je danas rekao da očekuje da će Sjedinjene Američke Države odobriti novo, petnaestodnevno odlaganje primene sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ali je ocenio da bi to moglo da bude poslednje produženje.

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS). Sporazum koji je pethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Nakon toga oglasio se i MOL saopštivši da će obezbediti dalji razvoj Naftne industrije Srbije, sigurno snabdevanje tržišta Srbije i nastavak rada Rafinerije nafte Pančevo ukoliko postane većinski vlasnik NIS-a.

Autor: D.B.