Đedović Handanović: SAD produžile licencu NIS-u do 28.avgusta, Rafinerija nastavlja rad

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila večeras da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta i istakla da Rafinerija nastavlja da radi.

Ona je rekla da su iz Vašingtona stigle dobre vesti o produženju operativne licence za rad Naftne industrije Srbije, kao i da je takav sled događaja bio očekivan, iako je do samog kraja bilo neizvesno na koji rok će licenca biti produžena.

"Svakako je 30 dana dobra vest jer NIS u tom periodu može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte. Nije dobro što i dalje postoji neizvesnost koja traje već 18 meseci i stvara nam velike glavobolje, ali nastavljamo da pratimo pregovore između ruske strane i mađarskog MOL-a", rekla je Đedović Handanović u Ohridu, gde boravi u zvaničnoj poseti u delegaciji premijera Đuta Macuta.

Ona je navela i da je Vučić najavio razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i premijerom Mađarske Peterom Mađarom u vezi sa NIS-om.

"Mi želimo da dođe do konačnog, održivog rešenja, i u tom smislu Srbija je uradila sve da zaštiti svoje interese, da osigura bolju poziciju u slučaju da mađarski MOL preuzme NIS, bolju nego onu koju smo nasledili iz 2008. kada je NIS prodat", kazala je Đedović Handanović.

Kako kaže, situacija sa vodostajem Dunava stvara velike probleme za uvoz naftnih derivata.

"Zbog toga nam je važno da Rafinerija u Pančevu radi punom parom, punim kapacitetom, da bi zadovoljavala potrebe našeg tržišta. Nastavlja se neizvesnost u smislu završetka, odnosno dugoročnog rešenja za Faftnu industriju Srbije, ali svakako je olakšanje da Rafinerija u Pančevu može nastaviti da radi", kazala je resorna ministarka.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD ranije je izdala licencu za rad NIS-a odnosno preradu sirove nafte do danas odnosno 31. jula.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas tokom posete Knjaževcu da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

Takođe, OFAC je ranije produžio licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u do kraja jula.

SAD su 9. oktobra 2025. uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.

Autor: Pink.rs