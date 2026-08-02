Putnici zarobljeni na granicama, čeka se satima - Ovde je najkritičnije

Na graničnim prelazima širom Srbije trenutno je potpuni kolaps - kilometarska kolone kojima se ne vidi kraj i višesatna čekanja, pokazuju Informerove kamere na granicama.

Nadležni organi, kao glavni razlog, navode smenu turista, ali i prve dane u avgustu koji su inače najkritičniji dani tokom svake letnje sezone.

Potpuni kolaps je na Gradini, Horgošu, Preševu, Gostunu, čak su kolone snimljene i na prelazu Sremska Rača, koji je poslednjih dana bio prohodan. Čeka se i na ulazu i na izlazu iz zemlje, na svim graničnim prelazima.

Pred nama je, navode u AMSS, poslednji dan prvog vikenda u avgustu, tradicionalno najvažniji i najgušći saobraćajni špic u godini.

- Pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera. Velike su gužve na gotovo svim prelazima koji vode ka istoku, ali i zapadu evropskog kontinenta. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, pa posebno pri ovako visokim temperaturama na svaka dva sata treba zaustaviti vozilo po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi se sigurnije nastavilo putovanje - savetuju iz AMSS-a.

Autor: A.A.