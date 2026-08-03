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Srpski piloti u borbi sa požarima u Španiji: Za nekoliko dana izbacili više od 283 tone vode

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Srpski piloti i pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju misiju gašenja velikih požara u Španiji. Od početka angažovanja izveli su 81 nalet i na požarima zahvaćena područja izbacili više od 283 tone vode.

Misija je počela 30. jula, kada je posada helikoptera „Super Puma“ upućena u Španiju kako bi pomogla u gašenju velikih požara. Zajedno sa španskim i drugim evropskim timovima, srpski piloti svakodnevno učestvuju u akcijama na najugroženijim područjima.

Tokom prethodnih dana bili su angažovani na dva velika požarišta. Svaki novi poziv značio je odlazak na novo žarište i nastavak borbe za zaštitu ljudi, imovine i prirode.

Najteži dan bio je 2. avgust. Tada je posada izvela čak 48 naleta i izbacila oko 168 tona vode. Iza tih brojki kriju se sati neprekidnog letenja, zahtevni uslovi rada i velika preciznost tokom svake intervencije.

Srpski tim i danas ostaje u pripravnosti i čeka nove zadatke. Njihova misija traje sve dok požari ne budu stavljeni pod kontrolu i dok pomoć bude potrebna.

Angažovanje u Španiji još jednom potvrđuje spremnost pripadnika Helikopterske jedinice MUP-a Srbije da učestvuju u međunarodnim akcijama zaštite i spasavanja. Daleko od svoje zemlje, srpski piloti nastavljaju da pružaju pomoć tamo gde je najpotrebnija.

Autor: A.A.

#Ivica Dačić

#požari

#Španija

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