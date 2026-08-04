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I DANAS ĆE PRŽITI SUNCE: Evo koji grad je trenutno NAJTOPLIJI, a u jednom je samo 10 STEPENI

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

U Srbiji je u 7 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 27 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 10 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Na Paliću je izmereno 25 stepeni, a u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu 24 stepena Celzijusa.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a na AP Kosovo i Metohija je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu se prognoziraju tropske noći.

Nepovoljna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatne zaštite od UV zračenja.

Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjenje radne sposobnosti.

Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Autor: Iva Besarabić

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