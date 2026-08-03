AKTUELNO

Društvo

SRBIJA U VRELOM OBRUČU! Oglasio se RHMZ: Evo gde je trenutno NAJTOPLIJE

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jeremias Gonzalez/Pixabay.com ||

U Srbiji je u 15 časova najtoplije u Somboru, Novom Sadu i Ćupriji, gde je izmereno 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Na Paliću, u Kikindi, Loznici i Velikom Gradištu izmereno je 37 stepeni Celzijusa, a u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, Valjevu i Kruševcu 36 stepeni.

Crveni meteo-alarm na snazi je u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, a u ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

Autor: Iva Besarabić

#Kiša

#Proleće

#RHMZ

#Sneg

#Sunce

#Vremenska prognoza

#Zima

#leto

POVEZANE VESTI

Društvo

GORI ZEMLJA! Oglasio se RHMZ: Evo u kom gradu u Srbiji je trenutno NAJTOPLIJE, temperatura dostigla skoro 40 STEPENI

Društvo

EVO GDE JE DANAS BILO NAJTOPLIJE! Oglasio se RHMZ - Samo jedno mesto u Srbiji u minusu, dok ostatak uživa u porastu temperature

Društvo

TOPI SE ASFALT! Upaljen CRVENI ALARM za pola Srbije - U Beogradu već izmereno 36 stepeni, a nije NAJTOPLIJI

Društvo

VRELO OD RANOG JUTRA! Upaljen crveni alarm, izdato i hitno upozorenje RHMZ: Vrhunac toplotnog talasa tek stiže, a u ovom gradu je u 7 sati izmereno sk

Društvo

Srbija gori! RHMZ upozorio: Najtoplije je u Ćupriji, a ovo su EKSTREMNI USLOVI

Društvo

PAKAO NA ZEMLJI! Temperatura u Srbiji dostigla skoro 40 STEPENI - Hitno se oglasio RHMZ: Za ovu grupu građana je NAJKRITIČNIJE