SRBIJA U VRELOM OBRUČU! Oglasio se RHMZ: Evo gde je trenutno NAJTOPLIJE

U Srbiji je u 15 časova najtoplije u Somboru, Novom Sadu i Ćupriji, gde je izmereno 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Na Paliću, u Kikindi, Loznici i Velikom Gradištu izmereno je 37 stepeni Celzijusa, a u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, Valjevu i Kruševcu 36 stepeni.

Crveni meteo-alarm na snazi je u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, a u ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

Autor: Iva Besarabić