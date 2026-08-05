Srbiju prži ekstremni toplotni talas: RHMZ upozorava da u ovom delu dana ne izlazite napolje, koža može izgoreti za nekoliko minuta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najozbiljnija upozorenja za teritoriju cele Srbije zbog jakog toplotnog talasa koji dostiže svoj vrhunac. Situacija je postala alarmantna jer se očekuju temperature koje direktno ugrožavaju zdravlje, a "crveni" meteoalarm signalizira da je vreme "vrlo opasno".

Stanovništvo se poziva na maksimalan oprez i praćenje saveta lekara, jer ovaj toplotni talas, osim vrelih dana, donosi i tropske noći u kojima se ni tokom mraka nećemo moći odmoriti od vrućine.

- RHMZ je uključio "crveni" meteoalarm za celu Srbiju zbog izuzetno opasnog toplotnog talasa

- Vreli talas će potrajati, a samo su retki i kratkotrajni pljuskovi mogući u Vojvodini i na planinama

Totalno usijanje i ekstremni toplotni udar

Danas će biti sunčano i ekstremno toplo vreme širom zemlje. Minimalna temperatura biće od 13 do 23 stepena, dok će maksimalne dnevne vrednosti ići od neverovatnih 37 do 41 stepena. U Beogradu nas očekuje paklenih 38 stepeni uz tropsku noć gde se temperatura neće spuštati ispod 23 stepena.

Meteoalarm za sredu

Indeks toplotnog stresa (THI): Prognoziran je nivo "Toplotni udar siguran" u Vojvodini i delovima centralne Srbije, dok je u ostatku zemlje "Toplotni grčevi verovatni". THI je mera subjektivnog osećaja toplote i vlage koji pokazuje rizik od toplotnog udara.

Indeks toplotnog stresa za sredu

UV Zračenje: Vrednosti su u kategoriji "veoma opasna pojava" (indeks 8 i 9) u većem delu južne i centralne Srbije, dok je u Beogradu i na severu "opasna pojava" sa indeksom 7.

Prostorna raspodela UV zracenja za sredu

Upozorenja: Pri ovim vrednostima nezaštićena koža gori za veoma kratko vreme. RHMZ savetuju da se ne preduzimaju nepotrebni rizici i da se izbegava boravak na suncu od 11 do 16 časova.

Nastavak tropskog pakla uz retke padavine

Vreli talas nastavlja da prži Srbiju nesmanjenim intenzitetom i narednog dana. Jutarnja temperatura biće od 14 do 25 stepena, a najviša dnevna od 37 do 41 stepena. Beograd će ponovo biti u "crvenom" sa maksimalnih 38 stepeni i minimalnih 24 stepena. Posle podne je moguća tek retka pojava kratkotrajnih pljuskova u Vojvodini i planinskim predelima.

Meteoalarm: Cela Srbija je obojena u "crveni" alarm, upozoravajući na ekstremno visoke temperature.

Indeks toplotnog stresa: Na mapi Srbije dominira tamno crvena boja koja označava ekstremnu opasnost od toplotnog udara. Vrednosti THI iznad 54 znače da je toplotni udar neminovan ukoliko se izlažete naporima.

Indeks toplotnog stresa za četvrtak

Štete i rizici: Ovakvi uslovi mogu izazvati ozbiljne probleme u snabdevanju električnom energijom i velike poteškoće u saobraćaju. Takođe, postoji ekstremna opasnost od izbijanja šumskih požara.

Blagi pad temperature i grmljavinski procesi

U petak dolazi do blagog osveženja, ali će i dalje biti veoma toplo. Očekuju se najniže temperature od 16 do 25 stepena, dok će maksimalne biti od 33 do 37 stepena. U prestonici će temperatura pasti na 36 stepeni, ali će vlažnost vazduha i dalje činiti vreme teškim za hronične bolesnike.

RHMZ prognoza za Beograd

Vremenske pojave: Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a severni vetar će povremeno biti jak.



Rizici: Grmljavinski procesi mogu biti lokalno intenzivni, pa je potreban poseban oprez u saobraćaju.

Stabilizacija vremena i prijatnije temperature

Prvog dana vikenda očekuje nas pretežno sunčano vreme uz znatno podnošljivije uslove. Najniža temperatura biće od 17 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 do 35 stepena. Beograd će osetiti značajno olakšanje sa maksimalnih 32 stepena.

Prognoza: Kratkotrajni pljuskovi mogući su samo u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku zemlje.

UV Indeks: Iako je temperatura niža, zračenje ostaje visoko, pa je i dalje neophodna zaštita kože i očiju.

Početak nove sedmice i povratak vrućina

Nedelja donosi pretežno sunčano vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni, dok će u Beogradu biti oko 33 stepena.

Od ponedeljka se ponovo očekuje postepeni porast temperatura i novi nalet toplog vazduha.

Trend: Nastavlja se period sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.

Klimatski izgledi za naredni period

RHMZ je objavio detaljne prognoze po nedeljama koje ukazuju na to da se leto ne predaje do samog kraja avgusta.

Sredina avgusta i nastavak toplotnog talasa:

Nedeljna maksimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 31 do 34 stepena.

Postoji verovatnoća od 80 odsto da će vreme biti u kategoriji "toplo".

Prognoza za Beograd do 4. septembra

Treća nedelja avgusta:

Temperature će i dalje biti iznad proseka, sa maksimalnim vrednostima između 31 i 34 stepena.

Količina padavina biće u granicama proseka, do 10 mm nedeljno.

Kraj avgusta:

Zadržava se toplo vreme sa odstupanjem do 3 stepena u odnosu na prosek.

Maksimalne dnevne temperature će se kretati od 31 do 34 stepena.

Vreme će i dalje biti u kategoriji "toplo" sa verovatnoćom od 60 odsto.

Autor: A.A.