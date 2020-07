Arheolozi pronašli PALATU JEDNOG OD POSLEDNJIH VLADARA ASTEKA - Neverovatno otkriće duboko ispod kuće poznatog osvajača u Meksiku! (FOTO)

Nedaleko od centralnog trga u Meksiko Sitiju, arheolozi su pronašli ostatke vladarske palate iz doba drevne civilizacije Asteka, otkrivene ispod ostataka kuće koju je kasnije za sebe izgradio španski osvajač Ernan Kortes.

Bazaltni podovi otvorenog prostora koji je nekada bio deo palate astečkog vladara Aksajakatla pronađeni su duboko ispod temelja jedne velelepne zgrade koja se danas nalazi na tom mestu, a čije je renoviranje u tom trenutku bilo u toku.

Na istom lokalitetu - blizu današnjeg trga Sokalo - svoj dom je, posle pada astečkog carstva i uništenja palate, sagradio Kortes, o čemu su pronađeni materijalni dokazi.

Kako navodi BBC, verovatno je da je za izgradnju Kortesove kuće korišćen materijal koji je prethodno bio deo Aksajakatlove palate, čiji su ostaci otkriveni na dubini većoj od tri metra.

Aksajakatl je vladao od 1469. do 1481. godine i otac je Montezume, jednog od poslednjih vladara astečkog carstva.