KONCERT „ANA & THE CHANGES“ 20. NOVEMBRA U DOMU OMLADINE

Bend „Ana & The Changes“ će 20. novembra od 19h u Velikoj sali Doma omladine Beograda održati jedini koncert ove godine.

“Pre godinu dana smo upravo u Domu omladine Beograda predstavili poslednji album Differences i planirali brojne promotivne koncerte u zemlji i regionu. Ali, pandemija nas je sprečila i ovo je sada prvi i poslednji koncert u ovoj godini.”, kaže Ana Ćurčin uoči dugo očekivanog ponovnog susreta sa svojom publikom. “Posle duge pauze ovaj koncert nam je i poseban izazov, ali mu se izuzetno radujemo. Sviraćemo pesme sa studijskih albuma Sketches Of Belonging i Differences, a specijalna gošća će biti Milena Jančurić koju sam upoznala ove godine i od tada često sarađujemo, sviramo i pravimo pesme. U saradnji sa Milenom nastala je pesma Shadow i klavirska kompozicija Košuta koja se našla na kompilaciji Klavirsko nebo #3 i albumu Scene. Radujem se zajedničkom koncertu i što će se Milena uključiiti i u bendovsku postavku. Ovo će biti poseban događaj za sve nas!”, ističe Ana Ćurčin.

„Ana & The Changes“ su tokom 2020. godine objavili i album "Differences Live" sa prošlogodišnjeg koncerta u Amerikani, a Ana Ćurčin ovu godinu završava specijalnimm izdanjem albuma primenjene muzike "Scene" koji je od 10. novembra dostupan na svim digitalnim platformama. “Ta kompilacija je na neki način proizvod ove godine i kako sam kroz nju prošla, iako je ideja o takvom albumu postojala od prošle godine. Poželela sam da skupim numere i kompozicije koje sam radila tokom proteklih godina na jedno mesto. Raduju me utisci ljudi i činjenica da slušaju album Scene. Do mene su došle razne divne reakcije, kako za sam album tako i za omot/artwork koji je dizajnirala Ena Jevtić i koji sjajno ilustruje suštinu albuma.” kaže Ana.

Ulaznice za koncert „Ana & The Changes“, po ceni od 700 dinara, se mogu kupiti na blagajni Doma omladine i preko Tickets.rs mreže, a broj karata je ograničen kako bi se ispoštovale sve epidemiološke mere. “Nekako mi se čini da nas čeka teška zima zbog virusa i okrenuću se stvaranju novih pesmama. To se do sada pokazalo kao dobar oslonac, iako ga je povremeno teško sprovesti zbog količine stresa koji svakodnevno doživljavamo u ovoj situaciji. Čini mi se da je to ispravno i potrebno. Ali pre toga, radujem se predstojećem susretu sa publikom u Domu omladine. Pazićemo jedni na druge, nosićemo maske, poštovaćemo distancu u publici.”, poručuje Ana Ćurčin za kraj.

Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.