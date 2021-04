'NE MOGU, PREVIŠE BOLI'! Hopkins propustio dodelu Oskara kako bi posetio očev grob (VIDEO)

Hopkins je, naime, umesto da odleti do Holivuda, otišao u Južni Vels kako bi posetio očev grob. Neposredno pre nego što je proglašen za dobitnika nagrada, Hopkins je i tvitovao:

"Ričard Hopkins, moj voljeni otac. Počivaj u miru", napisao je Hopkins snimak kako recituje velškog pesnika Dilana Tomasa.

Hopkins međutim, nije mogao da odrecituje celu pesmu jer su ga obuzele emocije te je samo izgovorio: "Bože, ne mogu, previše boli".

Podsetimo, ceremonija dodele Oskara noćas je bila malo drugačija u odnosu na ranije manifestacije. Naime, samo 170 filmskih stvaralaca bilo je prisutno na Junion stanici, a prilikom održavanja najglamuroznijeg događaja u godini, insistiralo se i na poštovanju svih epidemioloških mera.

Film "Nomadland" rediteljke Kloi Žao osvojio je u Los Anđelesu Oskara za najbolji film, glavnu nagradu američke Akademije filmskih umetnosti i nauka na 93. svečanoj dodeli tog priznanja.

Richard Hopkins, my beloved father, resting in eternal peace... 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

“Do Not Go Gentle Into That Good Night” Dylan Thomas pic.twitter.com/LbOegtGa9b